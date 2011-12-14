540 قطعه پرنده در تالاب های گیلان زنده گیری و حلقه گذاری شد

امیر عبدوس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در هفته پایانی آبان ماه امسال 90 قطعه پرنده از27 گونه پرنده در پارک ملی خشکی دریایی بوجاق و پناهگاه حیات وحش سلکه زنده گیری و از سوی کارشناسان محیط زیست طبیعی گیلان حلقه گذاری شد که تعداد حلقه گذاری پرندگان به 540 قطعه از ابتدای سال تاکنون رسید.

وی اظهارداشت: خروس کولی، سلیم خاکستری، سلیم طلایی، دم سرخ سیاه، الیکایی، جغد تالابی، پیپت صحرایی، اردک ارده ای و کفچه نوک از پرندگانی بوده اند که برای نخستین بار طی سال جاری و در هفته پایانی آبان ماه حلقه گذاری شدند.

مدیرکل محیط زیست گیلان گفت: ورود جبهه های هوایی سرد در روزهای گذشته و بارش های فراوان در ماه های اخیر باعث افزایش مهاجرت پرندگان به استان شده است که نمونه بارز آن را می توان در پناهگاه حیات وحش سلکه و پارک ملی خشکی دریایی بوجاق کیاشهر مشاهده کرد.

وی افزود: در این زمینه کارشناسان محیط زیست با هدف کسب اطلاعات بیشتر در خصوص پرندگان و تعیین مسیرهای مهاجرت اقدام به زنده گیری و حلقه گذاری تعدادی از این گونه ها کردند.



عبدوس ادامه داد: از نکات بارز این حلقه گذاری مشارکت چهار نفر از همیاران محلی برای زنده گیری پرندگان و به روش های سو، تور هوایی و میسنت بوده که پس از حلقه گذاری دوباره رهاسازی و به دامان طبیعت بازگشتند.