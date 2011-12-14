شرایط بهداشتی در مرغداریهای گلستان تشدید شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حنفی تز مدیران و مسئولان فنی بهداشتی کشتارگاهای طیور استان در خصوص رعایت مسائل بهداشتی و قرنطینه ای و همچنین همکاری با کشیکهای بازرسی اداره کل دامپزشکی استان قدردانی کرد.

وی گفت: با توجه به احتمال شیوع برخی بیماریهای کمپلکس تنفسی در واحدهای مرغداریهای سطح کشور و نقش حمل و نقل مرغ زنده و کشتارگاههای طیور در انتشار بیماری و برای قطع چرخه گردش عامل بیماری در کشتارگاه باید نسبت به تشدید شرایط بهداشتی اقدام شود.

وی از تمامی مدیران کشتارگاه طیور فعال خواست تا ضمن همکاری با مسئولان فنی بهداشتی در اجرای وظایف آنها، نسبت به تشدید موارد بهداشتی و ضدعفونی و قرنطینه اقدام کنند.

بیش از 700 واحد مرغداری در گلستان فعالیت دارد.