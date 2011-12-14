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۲۳ آذر ۱۳۹۰، ۲۱:۴۴

حنفی:

شرایط بهداشتی در مرغداریهای گلستان تشدید شود

شرایط بهداشتی در مرغداریهای گلستان تشدید شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مسئول امور کشتارگاههای گلستان گفت: با توجه به نزدیکی به فصل زمستان و احتمال شیوع برخی بیماری تنفسی در مرغداری ها، کشتارگاههای طیور فعال در استان نسبت به تشدید شرایط بهداشتی و قرنطینه ای اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حنفی تز مدیران و مسئولان فنی بهداشتی کشتارگاهای طیور استان در خصوص رعایت مسائل بهداشتی و قرنطینه ای و همچنین همکاری با کشیکهای بازرسی اداره کل دامپزشکی استان قدردانی کرد.

وی گفت: با توجه به احتمال شیوع برخی بیماریهای کمپلکس تنفسی در واحدهای مرغداریهای سطح کشور و نقش حمل و نقل مرغ زنده و کشتارگاههای طیور در انتشار بیماری و برای قطع چرخه گردش عامل بیماری در کشتارگاه باید نسبت به تشدید شرایط بهداشتی اقدام شود.

وی از تمامی مدیران کشتارگاه طیور فعال خواست تا ضمن همکاری با مسئولان فنی بهداشتی در اجرای وظایف آنها، نسبت به تشدید موارد بهداشتی و ضدعفونی و قرنطینه اقدام کنند.

بیش از 700 واحد مرغداری در گلستان فعالیت دارد.

کد مطلب 1484056

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