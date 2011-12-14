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۲۳ آذر ۱۳۹۰، ۲۱:۵۱

امبری:

بودجه تامین اجتماعی گلستان افزایش می یابد

بودجه تامین اجتماعی گلستان افزایش می یابد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر کل تأمین اجتماعی استان گلستان گفت: بودجه این اداره کل در سال آینده افزایش مطلوبی خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیری عصر چهارشنبه در حاشیه نشست دفاع بودجه پیشنهادی سال آینده گفت: با وجود افزایش میزان تعهدات بلند مدت و کوتاه مدت تأمین اجتماعی استان، با توجه به مباحث مطروحه و دفاع از بودجه پیشنهادی این اداره کل، بودجه سال 1391 افزایش مطلوبی خواهد داشت و هیچ خللی در انجام تعهدات در سال آینده وجود نخواهد داشت.

وی افزود: با افزایش پیش بینی شده بودجه سال آینده ، خدمات فعلی در دو زمینه بیمه ای و درمانی ارتقاء می یابد و تحولی در نظام خدمات رسانی در سال آینده ایجاد خواهد شد.

امیری در خاتمه گفت: با توجه به بودجه پیشنهادی و برنامه های در دست اجراء ، خوشبختی و امید به آینده ای بهتر برای تمامی ذینفعان تأمین اجتماعی گلستان بیشتر امکان پذیر می شود.
کد مطلب 1484058

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