محمد حاج رسولی ها در گفتگو با مهر با اعلام اینکه میانگین بارش در حوزه های 6 گانه کشور در سال آبی جاری از رشد 25 درصدی برخوردار شده است، گفت: با این حال وضعیت حوزه های مختلف متفاوت بوده و آمارها دارای نوسان است.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران اظهار داشت: در سال آبی جاری بارندگی در حوزه های خزر، دریاچه ارومیه، مرکزی، مرزی و سرخس بهبود بارش اتفاق افتاده است اما در برخی نقاط مانند حوزه خلیج فارس کاهش بارندگی اتفاق افتاد.

وی با تاکید بر اینکه از طریق سدهای احداث شده 75 تا 80 درصد از روان آب های کشور مهار می شود، بیان داشت: سالهای آبی 86-85 و 49-48 نیز مانند سال آبی جاری بوده است، با این تفاوت که بارندگی در پایان سال آبی 49-48 به میزان 15 درصد منفی شد و در 86-85 رشد 13درصدی داشته است.

مشاور وزیر نیرو با اشاره به اینکه در سال جاری در ورود سدهای جدید به مدار بهره برداری یک رکورد اتفاق افتاده است، ادامه داد: برای متوسط 6 سد جدید در سال، به صورت متوسط 1 میلیارد و 250 میلیون متر مکعب ذخیره جدید آب اتفاق افتاده است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو خاطر نشان کرد: برای امسال هم علاوه بر 6 سد سال های گذشته به دنبال دستیابی به یک رکورد دیگر و ورود 13سد جدید هستیم. حاج رسولی ها گفت: در برنامه پنجم توسعه نیز در نظر داریم تا با ساخت 12 سد جدید در سال تعداد سدهای ساخته شده را به 60 سد افزایش دهیم.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران بیان داشت: با افزایش 3 میلیارد مترمکعبی مخازن آب در هر سال تا پایان برنامه پنجم توسعه میزان ذخایر آب پشت سدها در کشور به رکورد 50 میلیارد مترمکعب خواهد رسید.

وی این مطلب را هم افزود که از 13 سد تعهد شده وزارت نیرو در سال جاری تاکنون 11 سد با حجم ذخیره آب 2 میلیارد و 900 میلیون مترمکعب وارد مدار بهره برداری شده است.