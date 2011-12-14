فعالان جشنواره های قصه گویی کانون پرورش فکری مازندران تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم عزیز زداه گرجی در این مراسم با قدردانی از تلاش کارشناسان و مربیان این کانون که در جشنواره های بین المللی قصه گویی رضوی و مرحله استانی پانزدهمین جشنواره قصه گویی کانون مشارکت داشتند افزود: کانون پرورش فکری مازندران امسال میزبان این دو جشنواره بود که در سطح مطلوبی برگزار شد.

وی گفت: در جشنواره بین المللی قصه گویی رضوی توفیقی شد تا کانون پرورش فکری مازندران به عنوان دبیرخانه دائمی جشنواره برای سال های آتی فعالیت کند و با نگرش به تعداد بیش از دو هزار و 400 قصه مربوط به امام رضا (ع) که به دبیرخانه ارسال شد مشارکت و استقبال شرکت کنندگان در جشنواره به نسبت سال گذشته که 885 اثر بوده رشد قابل ملاحضه ای وجود داشت.

مدیر کانون پرورش فکری مازندران با اشاره به رشد کمی و کیفی این جشنواره افزود: از اینکه فضایی در مراکز استانها در خصوص جشنواره رضوی ایجاد می شود و نام و نگاه امام رضا (ع) بر زبانها و قلب ها جاری می شود اولین گام در زمینه رشد و ترویج معارف رضوی ایجاد می شود.

گرجی در خصوص هدف اصلی جشنواره قصه گویی رضوی گفت: باید تلاش گسترده ای صورت گیرد تا همه درگیر فرهنگ منور رضوی شوند و اثرات وجودی فعالیتها ومعارف مورد نظر گسترش یابد و مخاطب اصلی که کودک و نوجوان بوده با این معارف بیشتر آشنا شوند.

وی از برگزاری و اجرای جشنواره بین المللی قصه گویی کانون پرورش فکری به عنوان یکی از دستاورد های مهم کانون یاد کرد و افزود: این جشنواره امسال در آذر بایجان غربی برگزار که مرحله استانی آن در مازندران برگزار شده و برگزیدگان آن به مرحله منطقه ای راه یافتند.

گرجی گفت: دو نفر از مربیان کانون پرورش فکری مازندران در بخش منطقه ای منتخب و در بخش بین المللی حضور خواهند یافت.