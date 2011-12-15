تناقض درآمار روزهای سالم تهران/ خیابانگردی شیر و روباه در پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، حوزه محیط زیست در هفته ای که رو به پایان است، شاهد اخبار و رویدادهای مختلفی بود که چکیده ای از مهمترین این خبرها را مرور می کنیم.

جلسه فوری کاهش آلودگی هوا/ شاخص آلودگی هوای تهران روی 140

این هفته با اعلام سازمان هواشناسی مبنی بر حاکم شدن شرایط سکون در اقصی نقاط کشور و افزایش آلاینده ها در کلانشهر ها و به دنبال آن قرار گرفتن شاخص کیفیت هوا در پایتخت در روز یکشنبه روی عدد 144 جلسه فوری کمیته کاهش آلودگی هوا در استانداری برگزار شد.

اما مدیرکل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در مورد تصمیمات اتخاذ شده در جلسه فوری کاهش آلودگی هوای تهران گفت: در این جلسه تصمیم خاصی در رابطه با کاهش آلودگی هوای تهران گرفته نشد.

267 روز هوای سالم در تهران/ وجود 4 هزار صنایع آلوده در کشور



این در حالی است که معاون محیط انسانی سازمان محیط زیست در نشست خبری کاهش آلودگی هوا که در سازمان محیط زیست برگزار شد با بیان اینکه هوای تهران در سال 90 تا کنون 267 روز هوای سالم و پاک، سه روز هوای ناسالم و یک روز هوای بسیار ناسالم را تجربه کرده گفت:این سازمان تنها مرجع رسمی اعلام تعداد روزهای سالم و ناسالم است و شرایط هوای پایتخت نسبت به سالهای گذشته بهبود یافته است.

برنامه جامع کاهش آلودگی صوتی تصویب می‌شود

پس از اینکه مسئولان مراکزفنی خودرو ها اعلام کردند این مراکز مدتها است آمادگی اندازه گیری آلودگی صوتی در خودرو ها را دارد اما در انتظار ارائه استاندارد های الودگی صوتی از سوی سازمان محیط زیست هستند رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم این هفته با اعلام اینکه طرح جامع کاهش آلودگی صوتی به زودی تصویب می‌شود گفت: این برنامه برای تصویب نهایی به کمیسیون زیر بنایی دولت فرستاده شده است.

امیرفاتح وحدتی گفت: در حال برنامه ریزی برای برنامه جامع کاهش آلودگی صوتی هستیم. مقدمات آنرا نیز شروع کرده ایم و تنها بایستی هماهنگی برای اضافه کردن محور هایی در خصوص استاندارد امواج صورت بگیرد یعنی بحث امواج و صوت را با هم در نظر بگیریم.

به گفته وی، احتمال دارد تا پایان سال جاری این برنامه و استاندارد های صوتی تصویب و ابلاغ شود.

ضرورت تعویض کاتالیست بارها به مراکز معاینه فنی اعلام شده است

این هفته معاون محیط انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: این سازمان ضرورت تعویض کاتالیست را در خودروها پس از طی 100 هزار کیلومتر بارها به مراکز معاینه فنی خودروها اعلام کرده است.

علی محمد شاعری در نشست خبری کاهش آلودگی هوا که پیش از ظهر سه شنبه این هفته در سازمان محیط زیست برگزار شد، در پاسخ به اینکه چرا با اینکه مسئولان مراکز معاینه فنی خودرو از مسئولان محیط زیست درخواست ارائه استاندارد در خصوص کاتالیست کنیستر را ارائه کردند چرا سازمان محیط زیست این استاندارد را ارائه نمی دهند گفت: این سازمان ضرورت تعویض کاتالیست را در خودروها پس از طی 100 هزار کیلومتر بارها به مراکز معاینه فنی خودروها اعلام کرده است.

به گفته وی، همچنین سازمان محیط زیست اعتقاد دارد بسیاری از خودروها پس از اینکه عمر مفید کاتالیستشان از بین رفت، آلاینده های بسیاری تولید می کنند، بنابراین به خودروسازان نیز اعلام کرده ایم که در مراکز خدمات پس از فروش این کاتالیست را با قیمت های مناسب عرضه کند.

حضور کوهنوردان در کوهستانها بر اساس ظرفیت این اکوسیستم ساماندهی شود

این هفته همزمان با روز جهانی کوهستان دریکشنبه 11 دسامبر یک استاد دانشگاه گفت: توجه به جنبه گردشگری و توریسم در کوهستان ها ضروری است اما حضور کوهنوردان در کوهستان ها باید حساب شده باشد و براساس ظرفیت کوهستان ساماندهی شود.

اسماعیل کهرم افزود: ارزش کوهستانها مانند ارزش تالابها و بیابانها که روزی پنهان بود و بسیاری از مردم از آنها به عنوان اکوسیستم های بی فایده و حتی مضر یاد می کردند روزبه روز آشکارتر می شود.

کهرم افزود: حدود 10 درصد جمعیت کره زمین یعنی حدود 700 میلیون نفر که 10 برابر جمعیت کشور ایران است در کل کره زمین در کوه ها زندگی می کنند که همین امر نشان دهنده مواهبی است که اکوسیستم کوهستان می تواند بر انسان ارزانی کند.

زاگرس در سال معادل یک ناخن انسان رشد می‌کند

همچنین یک مستندساز و محقق طبیعت در این باره گفت: رشته کوه زاگرس که رشته کوه جوانی است تنها رشته کوه ایران است که همچنان رشد دارد و رشد سالیانه آن بسیار کم و معادل رشد سالیانه ناخن انسان است.

محمدعلی اینانلو جهانی شدن روز کوهستان را اتفاق مهمی در شناساندن طبیعت کوهستان و کشورهایی مانند ایران که بخش اعظمی از آن پوشیده از کوهستان است، دانست و افزود: بسیاری از مردم دنیا با شنیدن نام ایران یک کویر و چند شتر را به خاطر می آورند در حالی که چهار پنجم کشور ما پوشیده از کوهستان است.

توسعه ناپایدار دشمن کوهستانهای ایران است

رئیس انجمن دیده بان کوهستان هم در خصوص کوهستان های ایران گفت: اگرچه حیات در کشور ما با سرنوشت کوهها گره خورده است اما این شاهرگ حیاتی به بهانه‌های مختلف توسعه و گردشگری همواره در حال تهدید شدن است.

عباس محمدی افزود: در حال حاضر کوهستان های ایران از چند جهت در فشار هستند که تخریب، تصرف و آلودگی منظر از مهمترین این فشارها است.

جابجایی کهریزک اصلاً منطقی نیست/ مشکل نبود همکاری میان دستگاههاست

این هفته پس از اظهار نظر های استاندار در خصوص جابجایی کهریزک رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران گفت: جابجایی کهریزک اصلاً منطقی نیست زیرا این منطقه سالهاست به دلیل دفن زباله آلوده شده و دیگر دلیلی وجود ندارد با انتقال مکان دفن زباله به جای دیگر منطقه جدیدی را آلوده کرد.

معصومه ابتکار افزود: مسئولان بهتر است به جای برنامه ریزی برای جابجایی کهریزک در فکر عملیاتی کردن برناهه های که در خصوص کاهش میزان شیرابه، تصفیه شیرابه، دفن بهداشتی زباله ها، تولید کمپوست و راه اندازی زباله سوز وجود دارد باشند.

نجات بچه شیر سرگردان / زنده گیری روباه گرسنه و خشمگین

این هفته مردم پایتخت شاهد حضورحیوانات وحشی مانند شیر، روباه و کرکس در خیابانها و منازل مسکونی شان بودند که با حضور آتش نشانان واطلاع رسانی مردم آسیبی به مردم و به این حیوانات وارد نشد.



شهروندی که ساعت 1:22 دقیقه بامداد در مسیر شرق به غرب بزرگراه همت، خیابان هنگام متوجه حضور این توله شیر در فضای سبز حاشیه بزرگراه شده بود در تماس با سامانه 125 ضمن اطلاع رسانی خواستار حضور سریع آتش نشانان برای گرفتن این حیوان و انتقال آن شد.

امیر مهدیانی مدیر منطقه 3 عملیات آتش نشانی تهران با اشاره به حضور این حیوان درحاشیه بزرگراه و امکان تلف شدن آن در برخورد با خودروها گفت: آتش نشانان با سرعت عمل خود از این برخورد احتمالی پیشگیری کردند و موفق شدند این توله شیر را گرفته و به ایستگاه خود منتقل کنند تا به مرکز نگهداری حیوانات انتقال داده شود.



این هفته آتش نشانان همچنین با استفاده از تجهیزات ویژه موفق شدند روباه خشمگین را که در طبقه همکف یک ساختمان دو طبقه در خیابان ری پنهان شده بود در اختیار بگیرند و به ایستگاه خود منتقل کنند. ساکنان ساختمان دو طبقه روز گذشته هنگامی که با یک قلاده روباه که در انباری ساختمان در طبقه همکف پنهان شده بود روبرو شدند از آتش نشانی کمک خواستند. این روباه که به نظر می رسید گرسنه و خشمگین است درپی حضور آتش نشانان با انجام حرکاتی قصد حمله به آنها را داشت اما سرانجام تسلیم آتش نشانان شد.

با اعلام خبر حضور این حیوان غیر اهلی در ساختمان مسکونی به ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 4 به سوی محل اعلام شده در خیابان ری حرکت کردند. آتش نشانان با استفاده از تجهیزات ویژه موفق شدند روباه خشمگین را که قصد گاز گرفتن آنها را داشت در اختیار بگیرند و به ایستگاه خود منتقل کنند تا پس از هماهنگی لازم به مرکز نگهداری این گونه حیوانات تحویل داده شود.