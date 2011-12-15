به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین روزهای هفته ای که گذشت باوجود اینکه محمود احمدی نژاد رئیس‌جمهور در گفتگوی تلفنی با حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان نسبت به وقوع حادثه انفجار در روزهای تاسوعا و عاشورا که منجر به شهید و زخمی شدن تعدادی از عزاداران حسینی در این کشور شد، ابراز تاسف کرد و به او تسلیت گفت اما از سویی دیگر و به دنبال تجاوز یک فروند هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین آمریکا به حریم هوایی کشورمان که با عبور از خاک افغانستان صورت پذیرفته است، عبید الله عبید سفیر این کشور در تهران به وزارت امور خارجه فراخوانده شد و اعتراض رسمی جمهوری اسلامی ایران تسلیم وی شد.

نخست وزیر لبنان تجاوز هواپیمای آمریکایی به حریم ایران را محکوم کرد

نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان در دیدار با غضنفر رکن آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان با اشاره به نقض مکرر حریم کشورش از سوی رژیم اشغالگر صهیونیستی اظهار داشت: لبنان همواره شاهد تجاوز رژیم صهیونیستی به حریم مرزها است و لذا هرگونه تجاوز و نقض حقوق و حریم جمهوری اسلامی ایران را محکوم می کنیم.





تجاوز هواپیمای آمریکایی به آسمان ایران گامی خطرناک و تحریک آمیز است



حسن قشقاوی معاون وزیر خارجه در مراسم روز دانشجو با اشاره به تجاوز هواپیمای جاسوسی فوق پیشرفته آمریکا در عمق 250 کیلومتری خاک ایران گفت: این اقدام نقض آشکار روح منشور ملل متحد در خصوص روابط مسالمت آمیز کشورها و قوانین ذیربط بین المللی تلقی می گردد. بی تردید مسئولیت عواقب چنین اقدام خطرناک و تحریک آمیزی به عهده دولت آمریکا است.



جزایری خواستار عذرخواهی سریع آمریکا شد



سردار مسعود جزایری رئیس ستاد تبلیغات دفاعی کشور با اشاره به نقض حریم هوایی کشورمان توسط آمریکا خواستار آن شد که دولت آمریکا هرچه زودتر از این اقدام غیرقانونی و مخاصمه‌آمیز عذرخواهی کند.



بروجردی: تجاوز آمریکا به حریم ایران در جلسه فوق‌العاده بررسی شد



علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اعلام اینکه در جلسه فوق العاده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اقدام اخیر آمریکا در تجاوز به حریم جمهوری اسلامی ایران بررسی شد، گفت: اعضای این کمیسیون از وزارت امورخارجه درخواست کردند تا ابعاد حقوقی این مسئله را بصورت دقیق پیگیری کند.



وزیر امور خارجه نامیبیا نقض حریم هوایی ایران را محکوم کرد



وزیر امور خارجه نامیبیا در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای ایرانی خود در تهران نقض حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران توسط هواپیمای آمریکایی را محکوم کرد و گفت: تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران نباید مورد تعرض قرار بگیرد.

ورود هواپیمای آمریکا به ایران اقدامی تجاوزکارانه است/ انگلیسی‌ها کاتولیک‌تر از پاپ شده‌اند



همچنین علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه نیز در این نشست خبری در این رابطه با بیان اینکه اقدام اخیر در ورود هواپیمای جاسوسی آمریکا به آسمان ایران اقدامی تجاوزکارانه است، به بیان اقدامات این وزارتخانه در ابعاد بین‌المللی پیرامون موضوع اخیر پرداخت.



وی در خصوص تحولات اخیر روابط ایران و انگلیس با انتقاد از اقدامات عجولانه لندن در خصوص تحریم بانک مرکزی ایران و سپس فراخواندن دیپلمات‌های خود از تهران، گفت: آنها کاتولیک‌تر از پاپ شده‌اند.

درخواست صریح اوباما درباره پهپاد/ تهران هواپیمای ما را پس بدهد!

به نوشته لس آنجلس تایمز، دولت آمریکا به طور رسمی از ایران خواست تا هواپیمای جاسوسی بدون سرنشینی را که موفق به فرونشاندن آن در خاک خود شده به واشنگتن پس دهد.



به نوشته این روزنامه همچنین باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس مشترک خبری خود با "نوری المالکی" نخست وزیر عراق گفت : ما درخواست کرده ایم که این هواپیما برگردد. و منتظر هستیم ببینیم که ایران چگونه به این درخواست ما پاسخ می دهد.

پهپاد آمریکایی جزء مایملک ایران است/ ویژگی فناورانه پهپاد آمریکایی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به برنامه وزارت دفاع برای پهپاد آمریکایی که به حریم هوایی کشورمان تجاوز کرده بود گفت: این هواپیما مایملک جمهوری اسلامی ایران است و ما تصمیم می گیریم که باید درباره آن چه اقدامی انجام دهیم.

سردار وحیدی درباره توانایی پژوهشگران کشورمان در ساخت هواپیماهای بدون سرنشین نیز گفت: توانمندی جمهوری اسلامی ایران در زمینه ساخت هواپیماهای بدون سرنشین بسیار بالا است و پژوهشگران کشورمان در این حوزه توانسته اند عملکردی قوی برای ساخت پرونده های بدون سرنشین در حوزه های شناسایی، هدف و تهاجمی از خود نشان دهد و در حال حاضر پرنده های بدون سرنشین خوبی که ساخته دست فرزندان این مملکت هستند، داریم. وی در پاسخ به خبرنگار دیگری درباره آثار تحریم های علمی ایران گفت: تحریم های علمی از اول انقلاب اسلامی علیه کشورمان اعمال شده و دائما نیز سخت تر شده است. این تحریم ها با هدف ممانعت از دستیابی ملت ایران به قله های علم و فناوری بوده و به ویژه در حوزه دفاعی این تحریم ها خیلی شدیدتر اعمال شده است.

از وزیر خارجه انگلیس عذرخواهی نکرده ام

علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه در مصاحبه با روزنامه فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ در خصوص ادعای عذرخواهی وی از همتای انگلیسی اش تاکید کرد که دلیلی برای عذرخواهی ایران از انگلیس بابت اقدام دانشجویان وجود نداشته و وی تنها از این حادثه اظهار تاسف کرده است. سفر مصلحی به عربستان خبرگزاری رسمی عربستان گزارش داد حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران امروز در ریاض با نایف بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان دیدار کرد. این رسانه نوشت : نایف بن عبدالعزیز ولیعهد و معاون شورای وزیران و وزیر کشور عربستان در کاخ الیمامه، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه را به حضور پذیرفت.

بر اساس این گزارش، حجت الاسلام حیدر مصلحی و نایف بن عبدالعزیز در این دیدار درباره مسائل مورد اهتمام دو کشور ایران و عربستان بحث و تبادل نظر کردند. تقدیم استوارنامه رئیس جدید دفتر یونیسف به وزیر خارجه

محامد المنیر صفی الدین رئیس جدید دفتر صندوق کودکان ملل متحد ( یونیسف ) با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و اعتبار نامه خود را تقدیم کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با بیان اهمیت یونیسف در توجه به وضعیت کودکان از تدوین برنامه همکاری کشوری دولت جمهوری اسلامی ایران و یونیسف برای دوره زمانی 2016 – 2012 و تصویب مقدماتی آن در نشست هیأت اجرایی یونیسف ابراز خرسندی کرد.

همچنین نماینده جدید یونیسف نیز با ابراز خرسندی از حضور در کشورمان اظهار داشت ایران ظرف سالهای گذشته دستاوردهای خوبی برای کودکان داشته و همه شاخص های توسعه اقتصادی و اجتماعی نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران دستاوردهای خوب و قابل ملاحظه ای داشته است.

اوباما عذرخواهی کند

رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امورخارجه در نشست خبری و در واکنش به اظهارات اوباما مبنی بر درخواست آمریکا از ایران برای پس دادن هواپیمای جاسوسی به این کشور، گفت: به نظر می رسد آقای اوباما فراموش کرده است که به حریم هوایی کشور ما تجاوز شده و عملیات جاسوسی صورت گرفته و مقررات بین المللی نقض شده و در امور داخلی ما دخالت صورت گرفته است و در یک اقدام فرار به جلو به جای عذرخواهی و پذیرش جرمی که مرتکب شده اند این موضوع را عنوان کرده اند.

وی گفت: آمریکا باید بداند اقدامی که در نقض حریم هوایی کشور ما انجام داده می تواند صلح و امنیت جهانی را به خطر بیندازد و مسئولیت این کار متوجه دولت این کشور است.

مهمانپرست در خصوص رابطه با انگلیس گفت: بحثی که در رابطه با روابط دو جانبه بین ایران و انگلیس اتفاق افتاد این بود که طبق رویه قانونی بر اساس مصوبه مجلس به دلیل اقدامات خصومت آمیز دولت انگلیس علیه ما مجلس مصوبه ای را گذراند.

وی افزود: ممکن است بسیاری افراد به خاطر رفتار زننده انگلیس راضی به کاهش رابطه نباشند و فکر کنند روابط باید قطع شود. حرف ما این است ما یک کشور قانونمند هستیم حتی اگر برخی این نظر را دارند باید تابع نظرات اکثریت باشند.

هشدار به ایرانیان در خصوص دامگذاری سازمان های اطلاعاتی غربی



وزارت امور خارجه کشورمان در اطلاعیه ای به شهروندان ایرانی هشدار داد تا در سفرهای خارجی خود مراقب دامگذاری سازمان های اطلاعاتی غربی باشند.



در این اطلاعیه آمده است، در راستای سیاست حمایت همه جانبه از حقوق هموطنان در خارج از کشور و باتوجه به سابقه اقدامات ضد ایرانی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی غربی توصیه می نماید چنانچه با پیشنهادات مالی، کاری، تجاری، اعطای اقامت و تابعیت و سایر پیشنهادات اغوا کننده از سوی افراد ناشناس مواجه شدند، از پذیرش آن خودداری و در این زمینه با وکیل خود یا سفارتخانه ها و سرکنسولگری های جمهوری اسلامی ایران مشورت نمایند.



بیگانگان برای ایجاد تفرقه میان ایران و امارات به برخی مسائل دامن می زنند



سیف محمد بن عبید الزعابی سفیر جدید امارات عربی متحده در ایران در دیدار با محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوربا اشاره به تلاش برخی کشورها برای آسیب زدن به روابط این کشور با جمهوری اسلامی ایران گفت: بیگانگان سعی می کنند با دامن زدن به برخی مسایل، میان دو کشور تفرقه ایجاد کنند.

دیدار رئیس مجلس اعلای عراق با دبیر شورای عالی امنیت ملی



سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلای عراق با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرد.





