امیرفاتح وحدتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال برنامه ریزی برای برنامه جامع کاهش آلودگی صوتی هستیم مقدمات آنرا نیز شرو ع کرده ایم و تنها بایستی هماهنگی برای اضافه کردن محور هایی در خصوص استاندارد امواج صورت بگیرد یعنی بحث امواج و صوت را با هم در نظر بگیریم.

به گفته وی، احتمال دارد تا پایان سال جاری این برنامه و استاندارد های صوتی تصویب و ابلاغ شود.

پیش از این مسئولان مراکزفنی خودرو ها اعلام کرده بودند این مراکز مدتها است آمادگی اندازه گیری آلودگی صوتی در خودرو ها را دارد اما در انتظار ارائه استاندارد های الودگی صوتی از سوی سازمان محیط زیست هستند.



