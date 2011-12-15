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۲۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۰۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

برنامه جامع کاهش آلودگی صوتی تصویب می‌شود

برنامه جامع کاهش آلودگی صوتی تصویب می‌شود

رییس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم با اعلام اینکه طرح جامع کاهش آلودگی صوتی به زودی تصویب می‌شود گفت: این برنامه برای تصویب نهایی به کمیسیون زیر بنایی دولت فرستاده شده است.

 امیرفاتح وحدتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال برنامه ریزی برای برنامه جامع کاهش آلودگی صوتی هستیم مقدمات آنرا نیز شرو ع کرده ایم و تنها بایستی هماهنگی برای اضافه کردن محور هایی در خصوص استاندارد امواج صورت بگیرد یعنی بحث امواج و صوت را با هم در نظر بگیریم.

به گفته وی، احتمال دارد تا پایان سال جاری این برنامه و استاندارد های صوتی تصویب و ابلاغ شود.

پیش از این مسئولان مراکزفنی خودرو ها اعلام کرده بودند این مراکز مدتها است آمادگی اندازه گیری آلودگی صوتی در خودرو ها را دارد اما در انتظار ارائه استاندارد های الودگی صوتی از سوی سازمان محیط زیست هستند.

 

کد مطلب 1484070

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