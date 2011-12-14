خیرین فارس در حوزه سلامت و مدرسه سازی در کشور پیشتازند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صادق عابدین شامگاه چهارشنبه در همایش مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) 17 استان افزود: خیرین سلامت استان در چند سال گذشته حدود یک هزار میلیارد ریال در این بخش هزینه کرده اند به گونه ای که به دنبال این اقدامات درخشان، مجمع خیرین سلامت در کل کشور ایجاد شد و در بحث خیرین مدرسه ساز و ورزش هم استان فارس، پیش گام است.

وی بر سیاست اشتغال آفرینی برای مددجویان کمیته امداد تاکید کرد و یادآور شد: خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) ثابت کرده که در صورت فراهم شدن امکانات و پشتیبانی لازم، حتی قادر است به خوبی اشتغال زایی کرده و فرصت اشتغال برای دیگران ایجاد کند.

استاندار فارس گفت: سیره ائمه معصومین(ع) در خدمت به محرومین اینگونه بود که نمی خواستند خجالت را در چشم فقرا ببینند و ارزش واقعی کمک و خدمت به محرومین در این نکته است.

صادق عابدین ادامه داد: رسیدگی به حوایج بندگان خدا بهترین راه برای کسب رضایت پروردگار است و کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره) واسطه های خیری هستند که کمک های مردم را به محرومین و مستضعفین می رسانند تا رضایت خداوند را جلب کنند.