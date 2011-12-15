توقف ساخت هواکشهای مترو / تخریب نماد موقت میدان انقلاب

به گزارش خبرنگارمهر، ،شنبه 19 آذر ماه با خبر تدوین اطلس تهران آغاز شد. سید محمد مجابی معاون علم و فناوری مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران که دردومین نشست خبری همایش برترین پژوهش ها شهری این خبر را داد همچنین از تقدیر سه پژوهش برتر دراین حوزه توسط سازمان ملل نیز سخن گفت.

در این روز، مهدی گلمکانی، مدیرکل اداره سلامت شهرداری تهران نیز از برنامه های این سازمان برای ارتقای سلامت روان تهرانی‌ها سخن گفت و خبر از اجرایی شدن طرح " سلامت شهری "خبر داد.



انتقاد از نامناسب بودن معابر شهری برای دوچرخه سواری

یکشنبه 20 آذر با انتقاد معصومه ابتکار،رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران از نامناسب بودن معابر شهری برای تردد دوچرخه سواران شروع شد . او در این رابطه گفت: متاسفانه آمار تصادفات دوچرخه سواران و عابران پیاده بسیار نگران کننده است بنابراین انتخاب مسیرهای ایمن در دوچرخه سواری از ضروریات است.

سید مناف هاشمی معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران نیز دریک نشست خبری گفت: امیدواریم در مدت 15 تا 20 روز آینده ارقام بودجه سال 91 و اولویتهای آن مشخص شود و تا یک ماه آینده لایحه بودجه سال 91 به شورای شهر تهران ارائه شود.

همچنین حجت‌الاسلام سیدمحمد حسینی، رئیس شورای فرهنگی شرکت بهره‌برداری متروی تهران از برگزاری تعزیه خوانی با عنوان منظر عاشورا در ایستگاههای مترو تهران خبر داد و گفت: از 19 تا 29 آذر در پنج ایستگاه مترو بیش از 50 نمایش تعزیه خوانی برگزار می‌کنیم.

بهروز کاشف، مدیربافت‌های تاریخی شهر تهران هم در این روز با تاکید بر ضرورت حفظ بافت‌های تاریخی و ارزشمند پایتخت گفت: به‌زودی طرح "ساماندهی محور فردوسی تهران" برای تصویب نهایی به کمیسیون ماده 5 شهرداری تهران ارائه می‌شود.

زنگ هشدار آلودگی هوا نواخته شد

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران در روز دوشنبه 21آذر ماه از تجهیز هزار تاکسی سطح شهر به تبلیغات خبر داد و گفت: هنوز پولی از بابت تبلیغات تاکسیها به رانندگان پرداخت نشده است اما تلاش می‌کنیم تاکسیها ماهیانه 80 هزار تومان از این محل درآمد کسب کنند.

وی ادامه داد: بر اساس توافق با پلیس راهور در فاز نخست باید هزار تاکسی مجهز به تبلیغات می شدند که تاکنون 300 تاکسی دارای تبلیغات هستند.

زنگ هشدار آلودگی هوای تهران نیز دراین روز با حضور مدیران شهری و بدون دعوت از مسئولان محیط زیست به صدا در آمد.

یوسف رشیدی نیز در این جلسه با بیان اینکه تهران کلکسیونی از خودروها را در خود جای داده، گفت: در روزهای پیش رو باید خودروهای کاربراتوری ترددشان در سطح شهر ممنوع شود و موتورسیکلت ها نیز به صورت نظامند در محدوده طرح ترافیک تردد کنند.

شهردار تهران نیز در مراسم تقدیر از برترین های پژوهش شهری با اشاره به اینکه پیشرفت کشوردر گرو تحقیق و پژوهش است، گفت: مهمترین اولویت برای تحقیق و پژوهش در جامعه شهری ما و به ویژه در شهر تهران توجه به توسعه معنوی شهر است و در این حوزه بیش از هر زمینه دیگری نیازمند کار هستیم.

هواکشها مترو را به میراث 30 ساله پایتخت ترجیح ندهیم

سه شنبه 22 آذر ماه با انتقاد شدید احمد مسجد جامعی،عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران آغاز شد. او ضمن اعتراض به احداث هواکش های ایستگاه چهارراه ولیعصر که در حریم تئاتر شهر واقع است خواستار توقف فعالیتهای عمرانی این پروژه شد.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نیز در این جلسه اعلام کرد: نامه ای از سوی شورا برای توقف فعالیت عمرانی احداث هواکش ها به شهرداری ارسال می شود.



آلاینده بنزن در پمپ بنزین ها 60 برابر حد مجاز است

رئیس کمیته محیط زیست استان تهران در جلسه این هفته شورا گفت: میزان آلاینده بنزن در حدود 60 برابر استانداردهای ملی است که موجب ایجاد مشکلات بسیاری برای شهروندان به خصوص کودکان می‌شود.

در این روز همایش دوروزه اقتصاد و حمل و نقل برگزار شد. در این مراسم مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران گفت: خسارات ناشی از آلودگی هوا درکلانشهرها هفت تا هشت میلیارد تومان است که این رقم معادل رقمی است که برای واردات بنزین یا تولید آن صرف می‌شود.

تخریب نماد موقت میدان انقلاب

همزمان با برگزاری جلسه شورای شهر تهران کارگران شهرداری مشغول تخریب نماد موقت میدان انقلاب بودند. برخی معتقد بودند این نماد منقوش به نماد صهیونیستی است.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران نیز در این رابطه با بیان اینکه گنبد میدان انقلاب سازه‌ای موقت بوده و از یکسال و نیم سال قبل فراخوان طراحی نماد جدید برای این میدان مهم شهر داده شده بود.

شوشتری درباره نماد جدید این میدان گفت: نماد جدید میدان انقلاب اسلامی اشاره به نقش و فعالیت اقشار مختلف مانند روحانیون، ارتشی ها، عشایر، زنان و... در پیروزی انقلاب دارد و می تواند یاد و خاطره آن ایام را زنده نگاه دارد.

سخنگوی شورای شهر تهران در روز چهارشنبه 23 آذر ماه به موضوع تبلیغات تاکسی ها اشاره کرد و گفت:

تاکسیهای مجهز به تبلیغات سوخت بیشتری مصرف می‌کنند همچنین نصب این تابلوها به صورتی است که تنها از دو سو قابلیت رویت دارد و خودرویی که از کنار این تاکسی رد می شوند باید نگاهشان را از جلو بچرخاند که این موضوع سبب افزایش تصادفات می شود.