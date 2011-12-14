25 ابنیه تاریخی در کردستان مرمت می شود

صابر وفایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال جاری از محل اعتبارات عمرانی استانی مبلغ سه میلیارد و 850 میلیون ریال و از محل اعتبارات ملی شش میلیارد و 500 میلیون ریال در جهت حفاظت و مرمت آثار فرهنگی و تاریخی استان کردستان هزینه می شود.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون از محل اعتبارات ملی و استانی نسبت به حفاظت و مرمت 17 اثر تاریخی اقدام شده است، گفت: مهمترین آن ها شامل عمارت خسرو آباد، عمارت وکیل الملک، منزل مجتهدی، حمام دوخزینه، بازار سقز، قلعه تاریخی زیویه، تاسیسات غار کرفتو، تیمچه امیر تومان و بازار بیجاراست.

معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان گفت: پیش بینی می شود در سال جاری از محل اعتبارات عمرانی استانی مبلغ 73 میلیارد و 500 میلیون ریال جهت حفاظت و مرمت آثار و ابنیه تاریخی استان کردستان اختصاص یابد.

وفایی با اشاره به اینکه 90 درصد پیشرفت فیزیکی مرمت ابنیه ها ی در دست اجرا در سال جاری به دست آمده است، گفت: پل قشلاق و منزل ملایی دو اثر تاریخی است که در نیمه اول سال جاری احیاء و مرمت شده است و کار آنها به اتمام رسیده است.

وی افزود: تعداد ابنیه های تاریخی و فرهنگی شناسایی شده در سطح استان کردستان 325 مورد است که از این تعداد 115 مورد در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.

معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان یادآور شد: تا پایان سال جاری از محل اعتبارات استانی و ملی نسبت به مرمت و احیاء 25 ابنیه فرهنگی اقدام می شود.