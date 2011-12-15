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۲۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۵۹

میرباقری:

مختارنامه سالمترین کارم بود/ هشت سال با سینما رابطه ندارم

مختارنامه سالمترین کارم بود/ هشت سال با سینما رابطه ندارم

گرگان - خبرگزاری مهر: کارگردان سریال مختار نامه گفت: مختارنامه سالمترین کار من بود که بدون ذره ای دخل و تصرف و با اصلاحاتی جزیی تولید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، داوود میر باقری شامگاه چهارشنبه در نشستی مطبوعاتی با خبرنگاران استان در حاشیه همایش جان پیامبر افزود: در این سریال، هر چه فکر کردم نوشتم، هر چه نوشتم ساخته شد و هر چه ساخته شد، پخش شد.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر درباره وضعیت سینمای ایران گفت: با سینمای ایران نزدیک به 8 سال است که رابطه ای ندارم و اطلاعاتی از شرایط فعلی آن ندارم.

میرباقری ادامه داد: سینمای ایران پس از انقلاب با قبل از انقلاب تفاوتهای اساسی دارد و راه دشواری را طی کرده است.

وی تصریح کرد: تا جایی که من مطلع هستم سینمای ایران باید جایگاه مطلوبی داشته باشد و استمرار آن می تواند سینما را به نقطه اوج خود برساند، بسترهای این نقطه اوج فراهم است به شرطی که نیت هایش نیز فراهم باشد.

کارگردان سریال امام علی(ع) با اشاره سریالهایی چون مختارنامه و امام علی گفت: در ساخت این سریالها نسل امروز را مد نظر داشتم، وقتی یک کار ساخته می شود قصد انتقال فکر برای کسی که آن فکر را ندارد، دارد.

میر باقری اذعان داشت: نظر سنجی ها و ظاهر قضیه نشان می دهد که در عصر ماهواره در ساعت مشخصی توانستیم عده ای از مردم را پای تلویزین بنشانیم و این به معنای موفقیت است.

وی با اشاره به ذهنیت های مختار در سریال فاخر مختار نامه گفت: آنچه در ذهن مختار می گذرد شمایل هایی را نشان می دهد که در ذهن همه مردم است و خواستیم پاسخ آن وجه را هم بدهیم.

کد مطلب 1484090

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