جای روش تحقیق در علوم حوزوی خالیست/ روشهای علمی به برداشتهای شخصی منوط نباشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی در مراسم افتتاحیه کنگره بین المللی صدمین سالگرد ارتحال آخوند ملامحمد کاظم خراسانی که در مرکز فقهی ائمه اطهار برگزار شد، بحث روش تحقیق در علوم حوزوی را مهم دانست و گفت: در مغرب زمین روش تحقیق ابتدا به علوم تجربی اختصاص داشت و بعداً به علوم انسانی توسعه پیدا کرد، اما در حوزه های علمیه جای این بحث خالی است.

وی ادامه داد: ما عملا با مسائل بسیار مهمی در شیوه تحقیق در علوم حوزوی مواجه هستیم که منقح نشده است و حوزه های علمیه در ساحت علمی و نظری محتاج این نظریه هستند.

لاریجانی با تأکید بر لزوم توجه بیشتر به مبادی علوم در حوزه ها، با طرح این سئوال که آیا در تحقیق علوم حوزوی تاریخ علم نقش دارد، یا خیر؟ اظهار داشت: در حال حاضر شیوه علمای ما مختلف است، برخی ها معتقدند، باید تاریخ یک مسئله را دنبال کنیم تا آن را مورد تحقیق قرار دهیم و به نظر می رسد، برخی از علوم ما ذاتاً تاریخی هستند مانند مباحثی که مربوط به تاریخ اسلام، پیامبر اعظم و علما مربوط می شوند.

نقش تاریخ در مباحث عقلی

رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقش تاریخ در مباحث عقلی گفت: در مغرب زمین بحث تاریخ بسیار مطرح شده و بسیاری از اندیشمندان مدعی هستند که بدون مراجعه به تاریخ نمی توانند روش های عقلانیت علم را بررسی کنند.

وی تصریح کرد: به تعبیر آنها بحث شیوه های علم از تاریخ علم گرفته می شود و بیشتر کسانی که این حرف ها را می زنند ریشه حرفشان برگشت به نسبی گرایی است.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه بسیاری از کسانیکه در فضای علمی، حوزوی ما تنفس می کشند این روش را قبول ندارند، اظهار داشت: گرچه به لحاظ تاریخ علم که به ما روشنی بیشتری راجع به علم می بخشد، اما چه ضرورتی دارد که برای حل یک مسئله علمی به تاریخ علم مراجعه کنیم.

وی اضافه کرد: در سالهای اخیر شنیدیم، برخی از اساتید دفع اصول، معتقدند تاریخ اصول را باید از قرن دوم ریشه یابی کرد، چه لزومی دارد که این کار انجام شود.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در اینجا مسئله تاریخ برای تصمیم گرفتن یک عالم نقش چندانی ندارد، چرا که به نظر نمی رسد در تحقیقات تاریخی ما به عنوان روش در علوم عقلی مثل اصول، لزومی داشته باشد.

وی با بیان اینکه ما در علوم حوزوی با وضع عجیبی مواجه هستیم و خیلی ها از کنار آن به آسانی عبور می کنند، بیان داشت: اصول برخی از اساتید حوزه 10 الی 15 سال طول می کشد و کسانی هم به همان میزان مشهور به علمیت هستند، ولی فقه و اصول آنها 4 الی 5 سال طول می کشد، از این رو باید بر روی این اختلاف روش کار کنیم.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: خیلی ها از کنار آن به راحتی رد می شوند و این کار ذوقی می شود که پسندیده نیست، البته این دغدغه وجود دارد که روش کار و تحقیق را به درستی پیگیری نکردیم.

روش های علمی ما نباید به برداشت های شخصی منوط باشد

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه نباید روش های علمی ما به برداشت های شخصی منوط باشد، تصریح کرد: وقتی اختلاف روش ها را مشاهده می کنیم و اینکه وقت و عمر طلبه ها در این موضوع گذاشته می شود، باید تلاش کرد، روش تحقیق را در حوزه ها جا انداخت.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خاستگاه علوم انسانی اظهار داشتک بسیاری از عالمان ما از قدیم تا به حال گفته اند که بحث های علوم انسانی باید منشأ اسلامی داشته باشد، علومی که خاستگاه آن در مغرب زمین است بسیاری از پیش فرض آن چیزی نیست که انسان متدین آن را قبول داشته باشد.

رئیس قوه قضائیه گفت: باید به قرآن و روایات رجوع کنیم که بسیاری از پیش فرض های علوم انسانی خاستگاه قرآنی و سنتی داشته باشد.

در کارهای تطبیقی خیلی عقب هستیم

وی همچنین به بحث های تطبیقی در علوم حوزوی اشاره کرد و یادآور شد: در حال حاضر گنج بزرگی از تحقیقات علما در اختیار ماست. تحقیقاتی که با نداشتن امکانات برای ما حاصل شده است یعنی دیگران با وضع زندگی دشوار تحقیق کرده اند و الان به صورت رایگان در اختیار ما قرار گرفته است.

وی ادامه داد: ما هم برای نو کردن این مطالب نیاز به دیدن بحث های جدید داریم و از آن مهمتر عرضه این طلایی که در اختیار داریم، بسیار مهم است.

وی ادامه داد: معارفی که عرفان، کلام، فلسفه و اصول وجود دارد، بسیار غنی است، ولی به راحتی در کنار این معارف غنی عبور می کنیم.

وی با بیان اینکه در کارهای تطبیقی خیلی عقب هستیم و نمی توانیم حرف خودمان را به دنیا منتقل کنیم اظهار داشت: حرفهایی که علمای ما در اصول و فقه می زنند، حرفهای بسیار دقیق قابل عرضه به جهانیان است.

آیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر لزوم تجدید نظر در روش تحقیق علوم حوزوی تصریح کرد: کارهای زمین مانده زیادی داریم و باید کمر همت را بست و مسئولان حوزوی و کسانیکه در برنامه ریزی در حوزه و جهت دادن به مسائل حوزوی دستی دارند باید اهتمام بیشتری داشته باشند.