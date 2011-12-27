امنیت در مرزها بستری مناسب برای فعالیتهای اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از عمده ترین مشکلات مناطق مرزی خالی شدن از سکنه و مهاجرت مرزنشینان به شهرهای بزرگ در اثر فقدان انگیزه های لازم برای زندگی در این مناطق است، ‌در حالی که برای ایجاد امنیت در طول نوارهای مرزی کشور ‌حضور مردم در این مناطق ضروریست.

طبیعت منزوی و غیر حاصلخیز مناطق مرزی بخصوص در عرصه های کوهستانی و بیابانی ‌پیوسته به دلیل فقدان رفاه و نبود انگیزه لازم برای زندگی زمینه ساز مشکلات سیاسی، اقتصادی و امنیتی برای دولت های وقت بوده است.

ناتوانی های بالقوه در تولید، فقدان اشتغال، ‌نازل بودن درآمد و عدم دسترسی به نیازهای اولیه از‌ عمده ترین آسیب های اقتصادی و اجتماعی این مناطق است.

حفاظت از مرزهای هر کشور از اهم مسائل حکومتی است که حکام منصوب دولت های یکصد سال اخیر، ‌با گماردن افراد شرور و مسلح و با زبان زور و سلاح‌ در حفظ امنیت داخلی و مرزی اهتمام داشتند.

بعد از انقلاب اسلامی، سیاست نظام جمهوری اسلامی ایران‌ سمت و سویی متفاوت پیدا کرد و مبنا بر اسکان مرزنشینان و مشارکت آنان در تامین و حفظ امنیت مرز متمرکز شد زیرا مرزنشینان به هنگام بروز بحران های سیاسی مثل جنگ،‌ مدافعان اولیه و اصلی کشور هستند.

استان های مرزی در فرآیند توسعه نقش انکار ناپذیری دارند زیرا نوع تعامل مرزی ساکنان این مناطق با مردمان آن سوی مرز، ‌تاثیرات اقتصادی، اجتماعی، ‌فرهنگی و امنیتی ویژه ای را رقم خواهد زد و ساماندهی این تعاملات جز در پرتو مدیریت هوشمندانه که ضامن بقا و حفظ امنیت ارضی و استقلال اقتصادی کشور است میسر نیست و توسعه یکی از محورهای این مدیریت است.

عدم توسعه روستاهای مرزی، یکی دیگر از آسیب های مرزی است زیرا توسعه این مناطق قطعا مانع مهاجرت روستائیان به شهرها خواهد شد.

یکی از عمده ترین شاخص های این توسعه می تواند ایجاد، رونق و گسترش بازارچه های مرزی و تسهیل در تدوین و اجرای قوانین مربوطه و اختصاص امتیازات ویژه به مرزنشینان در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی باشد که البته رونق و گسترش بازارچه های مرزی بدون ملاحظات سیاسی، امنیتی میسر نخواهد بود.

توجه و اهتمام لازم به نمادها و شاخص های استان های مرزی در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بستری مناسب برای برنامه ریزی و هدایت بودجه ها به سمت سرمایه گذاری، اشتغالزایی، اتخاذ سیاست های تشویقی و حمایتی، برخورداری مردم از سطح رفاه بیشتر و توزیع عادلانه ثروت و کاهش محرومیت در پی خواهد داشت و عدم توجه به این مهم آسیب های فراوانی به مرزنشینان وارد خواهد کرد.

شاخص های استان های مرزی بسیار متنوع و متفاوت است،‌ در مناطق جنوب وجود بنادر کشتیرانی و مسافرتی، در مناطق جنوب شرقی وجود بندر چابهار، در شمال کشور آبهای خزر و بنادر مهمی که فعالیت دارند و همچنین توجه به مشترکات فرهنگی در مناطق ترکمن نشین، در شمال غربی‌ توجه به اشتراکات فرهنگی و قومی ترک زبان و بازارچه هایی که جهت مراودات اقتصادی ایجاد شده و قابل گسترش است،‌ در غرب توجه به ساماندهی واردات کالاها و تدوین در اجرای قوانین در جهت تسهیل در ورود و خروج کالا در راستای مقابله با قاچاق و قاچاقچیان و‌ در استان های جنوب غربی توجه به تردد زائرین و ساماندهی بازارچه ها و اماکنی که در این ارتباط فعال هستند، هر کدام می توانند نقش بسزایی در توسعه استان های کشور ایفا کنند.