راه تعالی جامعه علم و ایثار است/ ساختن کشور با همدلی محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمدی نژاد چهارشنبه شب در دیدار با جمعی از ایثارگران، علما، مدیران و منتخبین کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: همسران شهیدان، ایثارگرانی هستند که با بزرگواری و فداکاری و بذل همه آرزوهای خود، فرزندانی عالم و پاک و خدوم به ایران عزیز تقدیم کردند و راه شهید را به بهترین وجه ادامه دادند.

وی بیان کرد: یک همسر و مادر شهید که به تنهایی در نوسانات شدید اقتصادی و اجتماعی می ایستد و فرزندانی شایسته به جامعه تقدیم می کند، این کار او بالاتر از مجاهدت شهید و شاید خود شهادت است.

احمدی نژاد بیان داشت: یک عالم متخصص و دانشمندی که در خدمت سلامت جامعه و پیشرفت جامعه است نیز مجاهدت می کند.

وی با بیان اینکه علم و ایثار رابطه نزدیکی با هم دارند گفت: علم حاصل ایثار است و حاصل کار عالمانی که انسانهای بزرگ را تربیت می کنند و فرهنگ ایثار و خدمت را در جامعه گسترش می دهند.

رئیس جمهور بیان داشت: علم انسان را توانمند می کند و اگر علم نباشد حرکتی نخواهد بود و ایثار نیز رمز حرکت و موتور محرکه انسان و عامل نیل جامعه به کمالات انسانی و معنوی است.

وی با بیان اینکه ما به دنبال خوبی ها، عدالت، آزادی، کرامت انسانی، برپایی احکام و حدود الهی و شرافت انسان و جامعه انسانی و برپایی جامعه متعادل و شاهد هستیم، اظهار داشت: تحقق اینها در سایه ایثار است و بدون ایثار هیچ خوبی و زیبایی در جامعه بشری محقق نمی شود.

رئیس جمهور گفت: هرجا عزت و استقلال، پیشرفت و عظمتی وجود دارد حاصل ایثار است و اگر ایثار ایثارگران نبود، برافراشتن پرچم توحید و فرصت صیانت از شرافت و ارزشها و اعتقادات و فرهنگ یک ملت هم وجود نداشت.

وی ادامه داد: امروز فرهنگ علم آموزی و ایثار در ایران عزیز و به خصوص در این استان سکه رایج است و همه مردم و دلسوزان به دنبال علم و ایثار هستند.

کاری بالاتر از ساختن کشور نیست

وی در بخش دیگری از سخنان خود نیز گفت: کاری بالاتر از ساختن کشور و این استان وجود ندارد.

رئیس جمهور در ادامه اظهار داشت: دولت زیر ساختها را دراین استان با سرعت بیشتر مهیا می کند و مردم باید همدلی ها را تقویت کنند و با هم برای ساختن استان کهگیلویه و بویراحمد همت کنند.

وی بیان داشت: نقطه اتکا برای ساختن باید استعدادهای طبیعی استان و بیشترین همت ما باید برای آبادانی زمینها باشد.

احمدی نژاد افزود: اگر همین زمینها را مسئولین استان با آموزش و پشتیبانی درست به جوانان بدهند، بیکاری در استان پیدا نمی شود.

وی بر فعال شدن استعدادهای آبزی پروری و دام پروری تاکید کرد و گفت: صنایع در این استان باید پشتوانه دامپروری باشند.

احمدی نژاد بر ایجاد صنایع پایین دستی در کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد و گفت: این صنایع آلودگی کمتر و سود بیشتری برای مردم استان دارند و در جلسه هیئت دولت در این خصوص تصمیماتی اتخاذ می شود.

وی همچنین یادآور شد: پتروشیمی گچساران مراحل نهایی خود را برای دریافت وام خارجی طی می کند و عملیات اجرای آن آغاز خواهد شد.

رئیس جمهور خطاب به مدیران اجرایی استان گفت: قدر خدمتگذاری را بدانید زیرا هیچ چیز بالاتر از این نیست که به فردی فرصت خدمت به مردم را بدهند و هیچ ارزشی بالاتر از خدمت کردن به مردم و شاد کردن دل آنها نیست.

احمدی نژاد اظهار داشت: استان کهگیلویه و بویراحمد استان ممتازی است و هر چه در توان داشته باشیم برای توسعه و آبادانی استان مضایقه نمی کنیم.

در پایان این نشست، نشان درجه یک دانش از سوی رییس جمهور به دکتر "سید علی ملک حسینی" اولین جراح پیوند کبد در خاورمیانه و همچنین نشان دولتی ایثار به 9 همسر شهید در کهگیلویه و بویراحمد اهدا شد.