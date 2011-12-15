دبیرستان دخترانه روستای نیر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه و طی مراسمی با حضور استاندار کردستان، فرمانداران شهرستان های سنندج و کامیاران، جمعی از مدیران ادارات و سازمان های دولتی، شماری از خیرین مدرسه ساز استان و اقشار مختلف مردم منطقه دبیرستان دخترانه روستای نیر افتتاح و به بهره برداری رسید.

این دبیرستان دخترانه که در یکی از روستاهای محروم و دورافتاده شهرستان سنندج احداث شده است، دانش آموزان سه روستای نیر، تنگی سر و محراب را تحت پوشش خود قرار می دهد.

برای احداث و بهره برداری از دبیرستان دخترانه مشارکتی مرحوم دکتر مقصودی پور اعتباری بالغ بر 400 میلیون تومان هزینه شده است که 200 میلیون تومان آن از سوی یکی از خیران مدرسه ساز در استان کردستان تامین و بقیه اعتبار نیز از سوی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تامین شده است.

این دبیرستان دخترانه بیش از 903 متر مربع زیربنا دارد و با همه امکانات و تجهیزات بیش از 200 دانش آموز دختر دبیرستانی را تحت پوشش قرار می دهد.

به گفته مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کردستان طی مدت زمانی کمتر از هشت ماه کار احداث این دبیرستان دخترانه در این روستای محروم و دورافتاده به اتمام رسیده است.

با افتتاح دبیرستان دخترانه مرحوم دکتر مقصودی پور در روستای نیر زمینه برای کاهش ترک تحصیل دانش آموزان این روستا و سایر روستاهای اطراف فراهم می شود.

استاندار کردستان همچنین روز گذشته علاوه بر شرکت در مراسم افتتاح دبیرستان دخترانه روستای نیر، با مردم این روستا و روستاهای محراب و تنگی سر نیز دیدار و گفتگو کرد.