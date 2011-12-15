مشارکت خیران مدرسه ساز برای توسعه فضای آموزشی کردستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاح دبیرستان دخترانه روستای نیر اظهار داشت: دولت اعتبارات بسیار خوبی برای توسعه فضاهای آموزشی در استان کردستان منظور کرده است ولی جلب مشارکت و همکاری خیرین مدرسه ساز در این بخش نیز لازم و ضروری است.

وی بیان کرد: جلب مشارکت های افراد خیر برای توسعه مدارس و فضاهای آموزشی در استان کردستان و دیگر نقاط کشور طی چند سال اخیر با رشد قابل ملاحظه ای همراه بوده است و انتظار می رود که با فراهم کردن شرایط و فضای مورد نیاز این کار با جدیت هر چه تمامتر پیگیری و دنبال شود.

استاندار کردستان توسعه فضاهای آموزشی را یکی از نیازهای اصلی استان در راستای تسریع در توسعه و پیشرفت عنوان کرد و افزود: تربیت نیروی انسانی توانمند و لایق می تواند در آینده کردستان را در مسیر بهتری از توسعه قرار دهد و این تربیت نیرو تنها با ایجاد و توسعه فضاهای آموزشی امکان پذیر است.

شهبازی با اشاره به احداث دبیرستان دخترانه در یکی از روستاهای محروم و دورافتاده شهرستان سنندج عنوان کرد: مردم استان کردستان لایق بهترین خدمت گذاری هستند و باید با استفاده از تمامی امکانات و ظرفیت های موجود زمینه برای رفع محرومیت ها و تامین نیازهای مردم در روستاهای استان کردستان را فراهم کرد.

در ادامه این مراسم دبیرستان دخترانه مرحوم دکتر مقصودی پور روستای نیر با حضور استاندار کردستان و جمعی از مسئولان این استان به بهره برداری رسید.

