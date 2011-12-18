خراسان شمالی در زیر ساختها فقیر است

محمد مهدی شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک استان و یک شهر هنگامی رو به جلو گام بر می دارد که زیر ساختهای مناسبی برای جذب سرمایه گذار و دیگر آیتم ها داشته باشد ولی متاسفانه نبود امکانات زیر ساختی در بسیاری از موارد باعث شده که سرمایه گذاران کمتر به این استان توجه کنند.

وی تصریح کرد: علیرغم قول دولت در سفر اول خود به خراسان شمالی که مقرر شده بود طی یک برنامه مشخص شاخص های استان را به شاخص های متوسط کشوری برساند، اما متاسفانه این برنامه تاکنون محقق نشده است.



وی شاخصهای استان خراسان شمالی را به نسبت سایر استانها نامناسب اعلام کرد و افزود: این استان در بخش راه روستایی، توسعه انسانی، شاخص رفاه و تامین اجتماعی و درآمد سرانه در سطح ملی جزو استانهای بیست و پنجم به بالا است.



وی در خصوص راه آهن مشهد – بجنورد – گرگان گفت: یکی از اساسی ترین پروژه های مطرح شده از لحاظ زیر ساختی چه برای استان و چه برای کشور این پروژه است که پس از کش و قوسهای فراوان و تلاش نمایندگان استانهای خراسان شمالی و رضوی کمیسیون ماده 32 آن اخذ شد ولی متاسفانه چون دولت مبنایش را به سرمایه گذاری خارجی در این بخش گذاشته و جمهوری اسلامی ایران مورد تحریم قرار گرفته این کار تاکنون صورت نگرفته است.



عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته مجوز شورای اقتصاد اخیراً گرفته و با پیمانکار خارجی برای فاینانس، گفتگو صورت گرفته است که اگر این طرح طی امسال آغاز شود قدم بزرگی برای استان برداشته می شود.



شهریاری در خصوص وضعیت فرودگاه بجنورد نیز گفت: یکی از معضلاتی که بسیاری از سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری در این استان منصرف می کند نبود پرواز و عدم همکاری شرکتهای هواپیمایی است.



وی بین المللی شدن فرودگاه بجنورد را گام بزرگی در راه توسعه این استان خواند و افزود: در این خصوص ضمن اخذ موافقت بین‌المللی شدن فرودگاه، بیش از 35 میلیارد تومان اعتبار نیز به منظور گسترش باند و اجرای ترمینال‌ خارجی تصویب شد.



وی گفت: برای گسترش باند فرودگاه بجنورد نیز باید 60 هکتار زمین در اراضی پایین دست باند فرودگاه باید تملک شود.



نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: بر همین اساس باید حق و حقوق مالکان اراضی و واحدهای مسکونی واقع در مسیر فرودگاه از سوی دستگاه متولی تأمین شود.



این نماینده مجلس شورای اسلامی قرار گرفتن خراسان شمالی در مسیر شمال کشور به مشهد الرضا(ع) را یک مزیت برای این استان دانست و اذعان کرد: متاسفانه محور جنگل گلستان به بجنورد دو طرفه است و سالانه تلفات جاده ای بسیاری در این محور اتفاق می افتد.



محمد مهدی شهریاری وضعیت بودجه خراسان شمالی را بد دانست و گفت: نمایندگان استان به طرق گوناگون حتی از طریق رئیس جمهور نیز مسئله کمبود بودجه را پیگیری کرده ولی متاسفانه نتیجه ای نداشته و هنوز با شاخص مد نظر فاصله دارد.



نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی از توزیع ناعادلانه بودجه در سطح کشور اظهار گلایه کرد و بیان داشت: بسیاری از استانها نیمی از جمعیت استان خراسان شمالی را دارند اما دو برابر اعتبارات این استان بودجه می گیرند.