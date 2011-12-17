کرمانشاه گهواره تمدن/ برنامه ریزی برای بهره وری نیاز امروز استان

به گزارش خبرنگار مهر، استان کرمانشاه؛ این سرزمین زیبا و کهنسال با 24 هزار 636 کیلومتر مربع مساحت و یک میلیون و 984 هزار و 620 نفر جمعیت، به دلیل داشتن موقعیت جغرافیای ویژه دارای جاذبه های طبیعی گوناگون و کم نظیر که دارای ارزش های استانی، منطقه ای و ملی هستند.

اقلیم چهار فصل، کوه ها و دشت ها و دره های زیبا با جلوه های خیره کننده و شگرف به همراه آثار باستانی کم نظیر که برخی از آنها مانند دیواره بیستون از جایگاه ویژه ای برخوردارند؛ غارهای بسیار، با ارزش های تاریخی و زیبا شناختی قابل توجه از جمله غار قوری قلعه که بزرگترین غـار آبـی آسیا لقب گرفته است. اکوسیستم های نادر، منابع آبی فراوان از جمله حدود 800 چشمه و سراب زیبا، چشمه های آب گرم و آب معدنی، آثار و جاذبه های فراوان تاریخی و باستانی پیش از تاریخ، تنوع گیاهان دارویی، جاذبه های زیارتی و قرار گرفتن در مسیر راه کربلا نیز از دیگر ویژگیهای این استان است.

نمادهای ویژه فرهنگی، جاذبه های بازرگانی، هنرهای اصیل، تنوع قومی و فرهنگی و تنوع گویش ها از اهمیت و جایگاه ویژه ای در ایران و جهان برخوردار است به گونه ای که به استناد گفته مورخین و آثار مکتوب، کرمانشاهان سرزمینی است با ریشه های بسیار عظیم در تاریخ، فرهنگ، ادب و هنر که به جرات می توان گفت آثار فرهنگی، باستانی و تاریخی و مسیر تکامل بشری و مسیر تکامل ایران را در استان کرمانشاه می توانیم با هم مورد بررسی قرار دهیم از سوی دیگر به استناد کشفیات باستان شناسان، آغاز شهرنشینی را در "چیا خزینه" ی "گنج دره قیسوند" هرسین و حدود ده هزار سال قبل می دانند؛ از این روست که استان کرمانشاه را به حق می توانیم گهواره تمدن بنامیم.

نخستین نمازجمعه کرمانشاه به امامت سلمان فارسی برگزار شد

از سوی دیگر کرمانشاه در یک کلام پایگاه خدمات متقابل ایران و اسلام است. ظهور و طلوع آفتاب جهان تاب اسلام در ایران از این سرزمین بوده است و نخستین نمازجمعه در قلمرو این سرزمین و به روایت "تاریخ طبری" و "ابن اثیر" ؛ به امامت سلمان فارسی برگزار شده است. این سرزمین شخصیت های مهمی در علم، فرهنگ، سیاست، دیانت و هنر داشته و دارد و داد و ستد فرهنگی و علمی ایران و اسلام ، شناخت چهره واقعی و حقانیت اسلام، پیوند مستمر با سلسله ناب محمدی با پیوستن به حرکت علویان و پاسـداری از دستاوردهای ملـی و مذهبی به طور مداوم از ظهور اسلام تاکنون و صیانت از مرزهای فرهنگی، اعتقادی و ملی از ویژگی های مردم این سرزمین بوده و هست. چنانچه شروع و پایان جنگ تحمیلی در کرمانشاه به وقوع پیوست و تاریخ هیچگاه رشادت های مردم این خطه در آن دوران را فراموش نخواهند کرد.

این استان خواستگاه بسیاری از چهره‌های گذشته و حاضر ادبی، علمی و فرهنگی بوده و هست، از علامه سردار کابلی گرفته تا آیت‌الله العظمی شیخ حسن حجتی هرسینی، آیت الله العظمی شیخ فرج‌الله کاظمی مومیوند، آیت الله شیخ محمدرضا کاظمی، آیت الله عطاء الله اشرفی اصفهانی چهارمین شهید محراب، آیت الله سیدجواد نجومی و مرحوم آیت‌الله حاج سید مرتضی نجومی. آیت الله شیخ حسن و آیت الله شیخ مجتبی حاج آخوند که درمبارزات انقلاب نقشی موثر ایفا کردند. آیت الله معصومی لاری، آیت الله شیخ مجتبی و آیت الله محمد میبدی و خانواده عالم و فاضل آل‌آقا.

هم اکنون نیز استان از ظرفیت‌های بسیاری در حوزه علم و دین برخوردار است از جمله آیت الله حسن ممدوحی که ایشان نیز از شاگردان علامه طباطبایی بوده و حضوری موثر در حوزه‌های علمیه قم در حوزه فلسفه و تدریس دارند. آیت‌الله شیخ محمود امجد و آیت الله بخشی نیز در قم به تربیت طلاب همت دارند.

از دیگر افراد تاثیرگذار در استان آیت الله شیخ محمد حسین زرندی که 23 سال نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه این شهر بودند و حوزه علمیه‌ای ماندگار برای کرمانشاه تاسیس کردند که بزرگترین حوزه علمیه غرب کشور است و نیز آیت الله شیخ محمد حجتی فرزند آیت الله العظمی حجتی هرسینی، آیت الله حاج شیخ ذکرالله احمدی نماینده دور سوم مجلس خبرگان رهبری، آیت الله امان الله نریمانی و آیت الله میریونسی که در کنگاور به تربیت طلاب مشغولند و حجت الاسلام دکتر وحید احمدی نماینده دور سوم مجلس شورای اسلامی و دیپلمات وزارت امور خارجه و سفیر سابق ایران در کشور مراکش که دارای مسئولیت های زیادی بوده و هست از دیگر افتخارات استان هستند.

از بزرگان فرهنگ و هنر و ادب این سرزمین نیز می‌توان به میرزا رضای کلهر خوشنویس بزرگ و ماندگار سیاه‌مشق، علامه فقید آیت الله سید مرتضی حسینی نجومی عالمی که علم و عمل را با هنر آمیخته بود، مرحوم رشید یاسمی، مرحوم میرزا احمد الهامی کرمانشاهی (فردوسی حسینی) با آن اشعار حماسی ماندگار در وصف امام حسین و قیام عاشورا و فرزندش ابوالقاسم الهامی مشهور به لاهوتی که عده‌ای شعر نو را پیش از نیما به ایشان نسبت داده‌اند، مرحوم استاد یدالله بهزاد که شاعری فهیم و بسیار توانمند بود، عارف روشن ضمیر مرحوم طهماسب قلی خان (وحدت) کرمانشاهی که اشعارش تجلی عرفان، معرفت و سلوک است، میرزا صالح ماهیدشتی، تمکین کرمانشاهی و دیگران اشاره کرد.

استان کرمانشاه در شاخصه امنیت، یکی از استان های امن کشور است اما بر اساس پژوهش انجام شده مردم آن از احساس امنیت لازم برخوردار نیستند که این خود اهمیت توجه بیش از پیش به مقوله امنیت و فرهنگ عمومی و اختصاص اعتبارات مورد نیاز را به این مهم به اثبات می رساند.

مردم استان کرمانشاه فرهنگ دوست و هنرپرور هستند و از فعالیت های فرهنگی و هنری مبتنی بر اصول علمی، پژوهشی و دقیق به حق استقبال و حمایت می کنند که این خود اهمیت توجه هرچه بیشتر دست اندر کاران عرصه فرهنگ و هنر را به کارهای دقیق و مبتنی بر پژوهش در حوزه های استانی، ملی و بین المللی می رساند.

لذا با توجه به تنوع قومی و فرهنگی کم نظیر، پیشینه، توانمندی و قابلیت های فرهنگی و هنری قابل توجه، زبان و ادبیات غنی، نیروی انسانی با انگیزه و تحصیلکرده، مرزی بودن استان، اختصاص اعتبارات متناسب با وضعیت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، استـان می تواند دست اندرکاران را برای انجام فعالیت های لازم در این راستا یاری رساند. بنابراین با عنایت به آنچه گفته شد پیشنهادهایی به شرح ذیل برای ارتقای سطح فرهنگی استان ارائه می شود:

ـ پیشنهادهای کاربردی

انجام پژوهش و نظرسنجی در حوزه های مختلف فرهنگ و هنر استان برای دستیابی به اطلاعات دقیق و روزآمد در این زمینه و بهره مندی از یافته های پژوهش ها و برنامه ریزی های واقع بینانه و اثربخش فعالیت های آتی جهت جلوگیری از هدر رفتن سرمایه و امکانات در دستور کار قرار گیرد.

با توجه به نقش و اهمیت آموزش در توسعه و ارتقای سطح فعالیت های فرهنگی و هنری؛ برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی و روزآمد برای اصحاب رسانه به گونه ای روشمند به انجام رسد.

ارزیابی فعالیت های فرهنگی و هنری در دست انجام برای آگاهی هرچه بیشتر به نقاط قوت و ضعف فعالیت ها و برنامه ها و تلاش برای رفع اصولی کاستی ها به طور جدی است.

اطلس امکانات و زیرساخت های فرهنگی و هنری موجود تهیه شده و ضمن تجهیز و باسازی آنها ؛ زمینه استفاده بهینه از امکانات و زیرساخت ها به بهترین شکل ممکن فراهم شود زیرا علاوه بر کمبود امکانات فرهنگی در سطح استان، اکثر مراکز موجود نیز به دلیل کمبود امکانات و عدم تامین مالی نمی توانند خدمات مناسبی ارائه کنند.

با عنایت به زیربنای فرهنگی و هنری غنی و متعالی استان و به منظور پویایی هرچه بیشتر این فعالیت ها، احداث نگارخانه ها، گالری ها، فرهنگ سراها، نمایشگاه های دائمی به ویژه در عرصه فرهنگ و هنر به صورت جدی دنبال شود.

با توجه به پیشینه، توانمندی و قابلیت های فرهنگی و هنری استان و نیروی انسانی با انگیزه و تحصیلکرده در این زمینه، تاسیس دانشکده هنر از درخواستهای دیرپای مردم استان بوده است که شایسته است به طور جدی تحقق آن دنبال شود.

اشاعه آموزه های کارآفرینی فرهنگی و هنری از طریق برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی و انجام برنامه های ویژه به صورت مستقل یا در قالب جشنواره های مختلف به این نام به گونه ای روشمند و منظور آگاهی و اشراف هرچه بیشتر عموم جامعه و اصحاب فرهنگ و هنر به کارآفرینی فرهنگی و تقویت همکاری و همگرایی آنان با کارآفرینان جامعه و انجام اقدامات ترغیبی و تشویقی مشابه از جمله: تقدیر از روزنامه نگاران و نشریات و دیگر دست اندرکاران فرهنگ و هنر که به این راهبرد علاقه نشان می دهند صورت پذیرد.

با توجه به ویژگی های فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، اقتصادی و جغرافیایی ویژه استان همچنین تحولات و فعالیت گسترده آن سوی مرزها؛ تقویت و توسعه فعالیت ها و برنامه های فرهنگی و هنری برای تعمیق و ارتقای اعتقادات دینی و مذهبی، افزایش فعالیت های قرآنی، توجه به مسائل فرهنگی، اجتماعی بانوان و تحکیم بنیان خانواده، توسعه و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، ایمان و ایثار و شهادت و کمک به نشر کتاب و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در اولویت قرار گیرد.

حمایت همه جانبه از انجمن های فرهنگی و هنری، سازمان های مردم نهاد و موسسات فرهنگی و هنری و ارتقای همکاری دو سویه و بهره مندی از توانمندی این مراکز جهت دستیابی به چشم انداز های فرهنگی و هنری به انجام رسد.

باعنایت به اهمیت فضای مجازی در جهان کنونی، برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم برای تعمیق و ارتقای فعالیت های فرهنگی و هنری در این حوزه و حمایت و هدایت دست اندرکاران این بخش صورت پذیرد.

با توجه به مرز گسترده استان با کشورهای همسایه و مشترکات فرهنگی، قومی و مذهبی موجود؛ زمینه تبادل هر چه بیشتر فعالیت ها و همکاری های فرهنگی ، هنری با این کشورها فراهم شود.

ـ پیشنهادهای سیاست گذاری

با توجه به اهمیت ترسیم و تدوین راهبرد و برنامه مشخص برای دستیابی به اهداف مورد نظر در هر حوزه؛ تدوین سند توسعه فرهنگ و هنر استان به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت با هماهنگی و همکاری دستگاه های مرتبط به انجام رسد که شورای فرهنگ عمومی بهترین فرصت برای دستیابی به این مهم است.

اختصاص اعتبارات مورد نیاز به طرح های پژوهشی در حوزه فرهنگ و هنر استان.

حمایت و هدایت دستگاه های استان به ویژه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از فعالیت های وزین برای عملی شدن سیاست های تدوین شده فرهنگی استان و تبدیل اندیشه به عمل.

نظر به اینکه مقوله کارآفرینی فرهنگی در ایران چندان شناخته شده نیست با توجه به مشکلات اقتصادی و بیکاری در استان از یک سو و قابلیت ها، توانمندی های استان مانند موقعیت جغرافیایی، اقلیم و جاذبه های طبیعی، باستانی و تاریخی، کنش های ویژه فرهنگی (با توجه به تنوع قومی و مذهبی، عشایر کوچنده)، جاذبه های اقتصادی و بازرگانی تدوین سیاست های مناسب برای اشاعه فرهنگ کارآفرینی برای بهرمندی از این قابلیت ها به صورت جدی دنبال شود.

فراهم ساختن زمینه مناسب برای تعامل هرچه بیشتر دست اندرکاران گستره فرهنگ و هنر به ویژه کارآفرینیان این حوزه و ارباب جراید با دست اندرکاران دیگر حوزه های اقتصادی جهت همکاری های اثربخش و سازنده و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی همه جانبه در استان.

ـ پیشنهادهای فعالیت فرهنگی:

تدوین اطلس فرهنگی استان کرمانشاه جهت دستیابی به اطلاعات پایه و دقیق در مورد فرهنگ و هنر استان کرمانشاه.

تاسیس پژوهشکده عرفان کشور در استان کرمانشاه با توجه به توان موجود در این زمینه.

تدوین فرهنگ فرهیختگان استان کرمانشاه و تعریف ملاک های فرهیختگی در هر بخش.

ساخت انیمیشن برای تعمیق و ارتقای باورهای دینی( حجاب و عفاف، نماز، احترام به والدین).

حمایت از تولید بازیهای رایانه ای و حمایت همه جانبه از تاسیس موسسات فرهنگی و هنری بدین منظور.

برگزاری کلاس های آموزشی ساخت انیمیشن و بازی های رایانه ای.

حمایت از تولید نرم افزارهای فرهنگی و هنری و مذهبی.

حمایت از وبلاگ نویسان و سایت های مذهبی.

برگزاری کارگاه های آموزشی برای کارآفرینان فرهنگی.

حمایت و پشتیبانی از کارآفرینان فرهنگی تقدیر ارکارآفرینان فر هنگی و ارباب جراید و نشریاتی که در این حوزه فعالیت شاخص دارند.

برگزاری گردهمایی ارایه ی یافته ی های پژوهشی استان کرمانشاه.

برگزاری نشست های هم اندیشی با دست اندرکاران فرهنگ و هنر استان.

امید است با سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه مسیر توسعه اقتصادی و فرهنگی این استان هموارتر و خیر و برکت معنویی شامل حال تک تک مردم ولایت مدار و غیور این خطه از کشور اسلامی مان شود.

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گزارش: مهدی زارعی



