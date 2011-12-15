تقویت تیم والیبال کرمان ضروری است

کرمان – خبرگزاری مهر: سرمربی تیم والیبال کرمان با اشاره به عملکرد ضعیف بازیکنان این تیم در مقابل هاوش گنبد گفت: والیبال کرمان به بازیکنان قوی تری نیاز دارد.