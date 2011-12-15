تقویت تیم والیبال کرمان ضروری است

ناصر شهنازی بعد از باخت چهارشنبه شب تیم کرمان مقابل هاوش گنبد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم والیبال کرمان برای ادامه کار خود در لیگ برتر باید با حمایت مسئولین چند بازیکن جذب کند تا نتایج بهتری بگیرد.
وی با اعلام عدم رضایت از عملکرد بازیکنان این تیم تصریح کرد: بعد از 10 روز پرالتهابی که پشت سرگذاشتیم توقعی بیش از این از تیم نداشتیم آنها تلاش خود را کردند.
شهنازی یادآورشد: تیم گنبد قوی تر از تیم کرمان بود به همین دلیل ضعف تیم کرمان در این بازی بیشتر نمایان شد.
وی اظهار داشت: نمی توان توقع کرد مقابل تیمی که بازیکنان خارجی خوب و بازیکن بزرگی چون فرهاد قائمی دارد عالی کار کرد.
وی با بیان اینکه تیم های امسال بسیار خوب بازیکن گرفته اند گفت: تیم در این زمینه خوب عمل نکرده و هنوز چهار جای خالی دارد اغلب تیم ها موفق شده اند از وجود بهترین های لیگ بهره مند شوند.
سرمربی والیبال کرمان تصریح کرد:مطمئن باشید با این تیم در لیگ می مانیم اما اگر بخواهیم بازی های بهتری از تیم ببینیم باید چند بازیکن جذب کنیم.
وی گفت: شاید نیاز باشد اسپانسری برای جذب بازیکن به تیم کمک کند چرا که بازی خوب هم بودجه می خواهد و هم بازیکن که برای تقویت تیم نیاز جدی است.
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