437 میلیارد ریال محصولات کشاورزی از مرز مهران به عراق صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو شهبازی اظهار داشت: مرز بین المللی مهران یکی از مهمترین کانونهای صادرات کالا و محصولات کشاورزی در کشور است.

وی بیان داشت: صادرات محصولات کشاورزی در مرز بین المللی هم اکنون فعال شده است.

شهبازی عنوان کرد: ‌صادرات محصولات کشاورزی از پایانه مرزی و بین ‌المللی مهران به عراق امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی و ارزی 18 درصد کاهش یافته است.

این مسئول تصریح کرد: 145هزار تن محصول کشاورزی امسال تاکنون از پایانه مرزی و بین‌ المللی مهران به عراق صادر شده است.

وی یادآور شد: این مقدار محصولات صادر شده به عراق شامل هلو، آلو، سیب‌ زمینی، خیار، پیاز، سیب‌ درختی، گوجه‌ فرنگی و هندوانه ‌است.