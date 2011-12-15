437 میلیارد ریال محصولات کشاورزی از مرز مهران به عراق صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو شهبازی اظهار داشت: مرز بین المللی مهران یکی از مهمترین کانونهای صادرات کالا و محصولات کشاورزی در کشور است.
وی بیان داشت: صادرات محصولات کشاورزی در مرز بین المللی هم اکنون فعال شده است.
شهبازی عنوان کرد: صادرات محصولات کشاورزی از پایانه مرزی و بین المللی مهران به عراق امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی و ارزی 18 درصد کاهش یافته است.
این مسئول تصریح کرد: 145هزار تن محصول کشاورزی امسال تاکنون از پایانه مرزی و بین المللی مهران به عراق صادر شده است.
وی یادآور شد: این مقدار محصولات صادر شده به عراق شامل هلو، آلو، سیب زمینی، خیار، پیاز، سیب درختی، گوجه فرنگی و هندوانه است.
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