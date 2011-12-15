حمایت عراق از نیروهای آموزشی آمریکا / مصونیت قضایی نمی دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن السنید در گفتگو با روزنامه الصباح چاپ عراق اظهار داشت: دولت عراق قصد دارد نیروهای آمریکایی مسئول آموزش به عراقی ها را که قرار است پس از اتمام سال 2011 در این کشور باقی بمانند را تحت حمایت قرار دهد و این امر به معنای اعطای مصونیت قضایی به این افراد نیست.

وی با بیان این مطلب افزود: در واقع دولت عراق به دنبال فراهم کردن پوشش قانونی برای حضور نیروهای آمریکایی مسئول آموزش در عراق است چرا که بغداد نمی خواهد این نیروها فراتر از قانون عراق و دستگاه قضایی آن باشند.

گفتنی است طبق توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن تمامی نیروهای آمریکایی در عراق پس از گذشت 9 سال از اشغال باید خاک این کشور را تا پایان سال 2011 میلادی ترک کنند و تنها نیروهای آموزشی درعراق باقی بمانند.

نیروهای آمریکایی قرار است امروز در راستای خروج از عراق پایگاه هوایی امام علی در شهر ناصریه را به طرف عراقی واگذار کنند.