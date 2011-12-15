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۲۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۰۸

حسن السنید تاکید کرد:

حمایت عراق از نیروهای آموزشی آمریکا / مصونیت قضایی نمی دهیم

حمایت عراق از نیروهای آموزشی آمریکا / مصونیت قضایی نمی دهیم

رئیس کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق از تصمیم این کشور برای حمایت از نیروهای آمریکایی مسئول آموزش در عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن السنید در گفتگو با روزنامه الصباح چاپ عراق اظهار داشت: دولت عراق قصد دارد نیروهای آمریکایی مسئول آموزش به عراقی ها را که قرار است پس از اتمام سال 2011 در این کشور باقی بمانند را تحت حمایت قرار دهد و این امر به معنای اعطای مصونیت قضایی به این افراد نیست.

وی با بیان این مطلب افزود: در واقع دولت عراق به دنبال فراهم کردن پوشش قانونی برای حضور نیروهای آمریکایی مسئول آموزش در عراق است چرا که بغداد نمی خواهد این نیروها فراتر از قانون عراق و دستگاه قضایی آن باشند.

گفتنی است طبق توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن تمامی نیروهای آمریکایی در عراق پس از گذشت 9 سال از اشغال باید خاک این کشور را تا پایان سال 2011 میلادی ترک کنند و تنها نیروهای آموزشی درعراق باقی بمانند.

نیروهای آمریکایی قرار است امروز در راستای خروج از عراق پایگاه هوایی امام علی در شهر ناصریه را به طرف عراقی واگذار کنند.

کد مطلب 1484176

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