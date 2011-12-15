بستن تنگه هرمز پاسخ ایران به تهدیدات عملی خواهد بود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، پرویز سروری رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس شورای اسلامی در حاشیه برگزاری جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس در جمع خبرنگاران با بیان اینکه نیروهای مسلح کشورمان در حال برنامه ‌ریزی برای انجام یک رزمایش در تنگه هرمز هستند گفت: این جزو حقوق مسلم هر کشوری است که در چارچوب اراضی و حدود خود از ظرفیت‌های طبیعی و دریایی خود استفاده کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در طول 32 سال اخیر همواره داعیه ‌دار صلح و ثبات در منطقه و جهان بوده و این روند همچنان ادامه خواهد داشت اما اگر کشورهایی به خصوص نظام سلطه بخواهد ایران را به پایگاه نا امنی تبدیل کند، این نا امنی به سطح منطقه تسری و گسترش پیدا خواهد کرد.



سروری با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از همه ظرفیت‌های خود در دفاع از آب وخاک کشور استفاده خواهد کرد، تصریح کرد: قطعا یکی از این ظرفیت‌ها تنگه هرمز است که اگر قرار باشد تنگه هرمز برای همه امن بوده و برای ایران نا امن باشد طبیعتا این ظرفیت برای ایران قابل استفاده خواهد بود که طبق مقررات بین ‌المللی در حدود و اراضی خود اگر احساس تهدید کرد، تهدیدات را در چارچوب قانونی مسدود کند.



وی خاطرنشان کرد: وقتی کشورها بخواهند تهدید را علیه ایران عملی کنند ما هم از ظرفیت‌های موجود خود استفاده خواهیم کرد و در این مسیر تنگه هرمز تنها جزء کوچکی از ظرفیت‌های جغرافیایی و اقتصاد ایران است که اگر مجموعه ظرفیت‌ها دست به دست هم بدهند، می‌تواند به شدت قدرت دفاعی ایران را افزایش دهد.



رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس گفت: ما نمی‌ توانیم در برابر تهدیدات به صورت دست بسته فقط سکوت کنیم اگر دشمنان بخواهند تهدیدات را علیه ما عملی کنند، ما هم از ظرفیت‌ های خود استفاده خواهیم کرد و قطعا یکی از این ظرفیت ‌ها تنگه هرمز خواهد بود.



سروری در بیان اهداف رزمایش آینده نیروهای مسلح کشورمان در تنگه هرمز گفت: این رزمایش برای دفاع از آرامش و امنیت کشورمان برگزار خواهد شد، البته یکی از ابعاد آن پاسخ به تهدیدات نفتی دشمنان است.



وی خطاب به برخی کشورها که در روزهای اخیر جمهوری اسلامی ایران را تهدید به حمله نظامی کرده بودند، گفت: همه باید ثبات داشته باشند و اگر قرار باشد ثبات برای یک کشور برقرار بوده و برای دیگران نباشد، ایران این تئوری را قبول ندارد چرا که ما معتقدیم که ثبات برای همه و نا امنی هم برای همه خواهد بود.

