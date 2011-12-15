استاندار گلستان دستاوردهای سفر به قزاقستان را تشریح کرد

جواد قناعت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این نخستین بار بود که استان گلستان توانست به طور انحصاری توانمندی های صادراتی خود را در کشورهای دیگر به نمایش بگذارد.

وی افزود: مهر ماه سال گذشته از کوشیربایف، استاندار منگستائو برای سفر به گلستان دعوت شد که نتیجه آن پس از 14 ماه سفر بازرگانان و تجار به این استان و برگزاری نمایشگاه توانمندی های تولیدی و صادارتی است.

استاندار گلستان اذعان داشت: این نمایشگاه با حضور استانداران دو استان و با حضور بیش از 50 تاجر و بازرگان گلستانی در 40 غرفه شنبه هفته جاری افتتاح و تا پایان این هفته نیز ادامه خواهد داشت.

قناعت تصریح کرد: بعد مسافت و جابجایی کالاها نیز برای برخی از شرکت کنندگان در این نمایشگاه مشکلاتی را ایجاد کرده بود با این حال این نمایشگاه در شرایط مطلوب و با استقبال مردم منگستائو برگزار شد.

وی عنوان کرد: برخی از محصولات بازرگانان استان مانند محصولات کشاورزی و دامی خصوصاً مواد و فرآورده های لبنی، میوه و مرکبات مورد اقبال خوبی گرفت و حتی در یکی دو روز اول نمایشگاه نیز برخی از غرفه ها و بازرگانان تمامی کالاهایی که با خود آورده بودند را به فروش رساندند و در حال رایزنی برای ارسال مجدد بودند.

وی همچنین گفت: سیمان و محصولات خشکبار، صنایع دستی و خصوصاً فرش ترکمن توانست جایگاه خوبی را در این نمایشگاه به دست بیاورد.

استاندار گلستان بیان داشت: این نمایشگاه به طور اختصاصی و تنها برای معرفی توانمندی های تولیدی و صادراتی گلستان برگزار شد و نتایج خوبی را نیز به دنبال خواهد داشت.

وی تصریح کرد: تجار و بازرگانان گلستانی باید از این فرصت کمال استفاده و بهره ببرند و منگستائو را به عنوان بازار هدف برای خود ایجاد کنند.

قناعت گفت: این استان نیز دارای توانمندی های خاصی است به گونه ای که 24 درصد نفت و 8 درصد گاز کشور قزاقستان از بندر اکتائو استحصال می شود.

وی ادامه داد: طی این سفر موافقت راه اندازی خط پروازی اکتائو- گرگان گرفته شده و تا دو ماه آینده نیز اجرایی خواهد شد.

وی اذعان داشت: در خصوص تکمیل راه آهن قزاقستان- ترکمنستان و ایران نیز قول های مساعدی داده شد و مقرر شد که با توجه به ظرفیت های استان این خط آهن تا یکسال دیگر به اتمام برسد.