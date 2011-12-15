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۲۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۲۵

کاظمی در گفتگو با مهر:

تیم کاله جوان مازندران به دنبال قهرمانی در لیگ والیبال کشور است

تیم کاله جوان مازندران به دنبال قهرمانی در لیگ والیبال کشور است

آمل - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم کاله جوان مازندران، قهرمانی در مسابقات لیگ والیبال کشور را از اهداف و خواست کادر فنی و بازیکنان این تیم در این فصل بیان کرد.

حسین کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم کاله در این فصل، همه بازیهای خود را با قدرت پیروز و این روند موفقیت آمیز را تا رسیدن به جام قهرمانی مسابقات دسته یک باشگاههای کشور ادامه خواهد داد.

وی افزود: تیم کاله در ادامه بازیهای دور برگشت برای هر بازی برنامه خاصی داشته و برابرهر تیمی با استراتژی متفاوت به میدان می رفت.

سرمربی تیم کاله جوان مازندران، به پیروزی تیمش برابر بازرگانی جواهری گنبد اشاره کرد و ادامه داد: تیم گنبد تا پیش از مسابقه با کاله همه حریفان خود را شکست داده بود و گیمی را به هیچ تیمی واگذار نکرده بود.

کاظمی گفت: از قبل پیش بینی بازی سختی برابر تیم جواهری گنبد شده بود و به خوبی حساسیت این بازی به بازیکنان هشدار داده شد.

وی اضافه کرد: خوشبختانه بازیکنان تیم کاله در این بازی، انگیزه و روحیه لازم را برای پیروزی برحریف سخت خود داشتند و این مهم در موفقیت آنان تاثیر گذار بوده است.

سرمربی تیم کاله جوان گفت: تمام تلاش و هدف تیم، صدرنشینی و قهرمانی در گروه یک این مسابقات و صعود به مرحله پلی اف به عنوان تیم نخست و بازی با تیم چهارم گروه دوم است.

کاظمی، از بازی قابل قبول تیمش و پیروزی و قهرمانی در نیم فصل برای نماینده مازندران در والیبال دسته یک کشور ابراز شادمانی کرد.

کد مطلب 1484201

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