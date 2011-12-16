به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه با نگارش مقدمههایی از هادی حیدری و مازیار زند منتشر شده است و طراحی تصاویر کتاب هم بر عهده تورج صابریوند بوده است.
هادی حیدری در مقدمه خود با عنوان «همآوایی ملایم کلام و تصویر» آورده است:
شعرها در بطن خود مملو از تصاویر رنگارنگاند. تصویرسازیهای شاعرانه، همیشه منبع الهامبخش بسیاری از طراحان و تصویرگران بودهاند. اما آنچه که به غنای یک مجموعه شعر میافزاید، همنشینی شعرهای تصویرگرانه با تصاویری است که ملهم از اشعار آن مجموعهاند. «از یابنده تقاضا میشود...» مجموعه اشعار حمید جعفری است که با تصویرسازیهای تورج صابریوند، تصویر در تصویری را رقم زدهاند که مخاطب را با اثری متفاوت رو به رو میسازند. کتاب آن طور که پیداست، عاشقانههایی است که گاهی به شکوائیههایی از روی عشق به معشوق پرتاب میشوند. کلماتی که هرچند در برخی شعرها با بازیهای کلامی همراهاند اما به سادگی بیان میشوند.
مازیار زند هم در مقدمهاش نوشته است:
مجموعه «از یابنده تقاضا میشود...» نتیجه سرودههای دو شاعر است، یکی احساسش را به واژهها پیوند زده و دیگری ایدهاش را به فرم. تورج صابریوند در مقام یک راوی تصویری در استفاده از لغات جسور و در عین حال، کم گوست او از فرمهایی امروزی برای بیان حال جامعه امروز استفاده کرده است. شاعر این مجموعه بیآنکه در دام رنگ و فرم گرفتار شود، نشانههای ساده شدهاش را از دنیای پوسترسازی به دنیای تصویرسازی آورده و ایدههایش را بر دوش آنها سوار ساخته است. آنجا که تصویر تیغی در حباب لامپ، استعارهای شده است از جریان روشنفکری معاصر و یا آنجا که ساعتها همگی یک زمان را نشان میدهند و تشبیهی میگردند برای دنیای امروز او. تصویرسازیها گاه دیدی انتقادی به انسان و محیط و گاه روایت شخصی شاعر از روابط انسانهاست که در ایهام شکلها مخفی گشتهاند.
چند قطعه از شعرهای این مجموعه را با هم میخوانیم:
جادهها آرامشبخشند/ حتی اگر/ تصادف «نه دیدار تو»/ ناگوارترین/ خاطرهها را/ بسازد
و شاید نام من/ در امتداد نقطهچینهایی/ باشد/ که تو در پایان هر نامهات میگذاشتی...
ماه را که پشت ابر میبینم/ بغض میکنم/ آخر/ خورشید هم/ در حق ما/ مادری نکرده بود
«از یابنده تقاضا میشود...» با 76 صفحه، شمارگان هزار و 200 نسخه و قیمت 5 هزار تومان منتشر شده است.
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