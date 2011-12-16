به گزارش خبرنگار مهر، وقتی سخن از انتظار و جامعه منتظر به میان میآید، در درجه نخست، حیات و زندگی بشر مطمح نظر است. ماهیت زندگی انسان با انتظار و امید به آینده عجین شده است به گونهای که بدون انتظار زندگی مفهومی ندارد، و شور و نشاط لازم برای تداوم آن در کار نیست.
حیات حاضر و کنونی ظرف پویایی، تلاش و حرکت به سوی فردا و فرداها است. و این چنین پویایی و حرکتی بدون عنصر انتظار ممکن نیست؛ زیرا احتمال معقول بقا و پایداری، امید به تداوم حیات است که به زندگی کنونی معنا و مفهوم میبخشد، از این رو است که ماهیت زندگی با انتظار پیوندی ناگسستنی دارد.
ماهیت و رسالت رسانهها، پیگیری اهداف مبتنی بر ایدئولوژیهایی است که هر مجموعه و مکتب فکری آن را دنبال میکند. پس رسانهها به عنوان ابزار، در خدمت ایدئولوژیها قرار میگیرند و شایسته و بایسته است آن ایدئولوژی در فضای پیرامونی و محیط رسانه انعکاس پیدا کند و در پی آن، جامعه همسو و هوادار آن مکتب فکری را تغذیه کرده و ارتقا میدهد و در مواجهه با مجموعههای معاند، قادر به پاسخگوییاش میکند. کتاب «رسانهها و بازتولید جامعه منتظر» هم چنین اهدافی را دنبال میکند.
این کتاب در 8 فصل تدوین و گرداوری شده است. فصل اول آن درباره رسانه و انتظار است و در فصل دوم مفهوم رسانه و منتظران مورد بررسی قرار میگیرد. در فصل سوم کتاب هم، بایستههای انتظار در عرصه رسانه تحلیل میشوند. فصل چهارم کتاب هم درباره رسانه و تجلی اصول اسلامی در عصر انتظار است.
رسانه و آسیبشناسی جامعه منتظر، موضوع فصل پنجم کتاب است. در فصل ششم، عوامل پیدایش آسیب در جامعه منتظر مورد نقد و بررسی قرار گرفته و راهکارهای مقابله با آسیب در جامعه منتظر هم در فصل بعدی کتاب مطرح میشوند. فصل هشتم و پایانی کتاب هم درباره رسانه و نقد و بررسی مستند آسیبها است.
در قسمتی از این کتاب میخوانیم:
مهدیت چند بعدی است و ابعاد شناختی، شهودی و درونی، عاطفی و رفتاری را در بر میگیرد. این مجموعه چند بعدی، میتواند در مجموعه سرفصلهای روانشناسی گنجانده شود. گرچه هنوز بعضی از روانشناسان مطمئن نیستند که پرداختن به دین، جزو حوزه مطالعاتی و کاری آنها باشد، طبیعتا نمیتوانند بین روانشناسی حرفهای خود و مهدویت ارتباطی بیابند. برخی روانشناسان از این نکته غافلاند که اسلام، دین زندگی است و برای سعادت انسان، طرح و برنامه دارد، چنانکه تعبیر(تبیانا لکل شیء) «روشنگر هر چیزی است»؛ در بیان عظمت قرآن، بیانگر جامعیت دین اسلام است.
«رسانهها و بازتولید جامعه منتظر» در 220 صفحه، شمارگان هزار و 500 نسخه و قیمت 2 هزار و 500 تومان منتشر شده است.
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