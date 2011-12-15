پنبه علی آباد غوزه نشد/ تکرار تراژدی طلای سفید

به گزارش خبرنگار مهر، این وضعیت درحالیست که با بذرهای توزیع شده جدید مقرر بود که پنبه های کشت شده سه ماهه تبدیل به غوزه شده و الیاف دهند درحالیکه با گذشت شش ماه هنوز خبری از باز شدن پنبه ها نیست.

به بار ننشستن پنبه در برخی مزارع کشاورزی علی آبادکتول موجب نارضایتی و افزایش مشکلات پنبه کاران این منطقه شده است.

یکی از کشاورزان علی آبادی که اقدام به کشت پنبه کرده استف گفت: قرار بود این نوع پنبه که به ما داده اند، در 96 روز جمع آوری شود ولی با گذشت بیش از 180 روز هنوز خبری از الیاف پنبه در غوزه ها نیست.

محمودی گفت: مزرعه اینجانب تحت نظر کارشناسان کشاورزی است و متاسفانه با مشکل مواجه شده ام.

حسینی دیگر پنبه کار علی آبادکتول نیز گفت: تازه اوضاع پنبه بهتر شده بود که متاسفانه به دلیل نامعلوم و عدم غوزه دهی وضع بحرانی شده است.

وی عنوان کرد: اکنون کشاورزان نمی دانند با هزینه هایی که صرف کرده اند چه کنند و اگر خسارت پرداخت نشود، کشاورزان دیگر از کشت این محصول استقبال نخواند کرد.

مدیرزراعت جهادکشاورزی علی آبادکتول نیز در این خصوص گفت: بیش از 150 هکتار از اراضی شهرستان در سالجاری زیر کشت پنبه رفته است.

ابراهیم کریمی افزود: علت باز نشدن و فقدان پفیدی پنبه، سرمای زودرس هوا در پاییز است.

وی اظهار داشت: پنبه کاران از 31 تیرماه سالجاری اقدام به کشت پنبه کرده اند.

وی یادآورشد: به دلیل پایین آمدن عملکرد پنبه در سالجاری بدون شک در سال آینده استقبال نیز کاهش خواهد یافت.

وضعیت نابسامان پنبه در سالهای اخیر در حالیست که روزگارانی گلستان به سرزمین طلای سفید معروف بوده است.