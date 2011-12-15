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۲۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۰

بزم آرا:

مسابقات دو صحرانوردی دانش آموزی در فریمان برگزار شد

مسابقات دو صحرانوردی دانش آموزی در فریمان برگزار شد

فریمان - خبرگزاری مهر: سرپرست فرمانداری فریمان از برگزاری مسابقات دو صحرانوردی دانش آموزی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی بزم آرا با بیان اینکه مقدمات برپایی مسابقات دانش آموزی دو صحرانوردی در شهرستان فراهم شده است، افزود: 280 دانش آموز ورزشکار مقاطع راهنمایی و متوسطه خراسان رضوی صبح امروز پنجشنبه و در رقابتی یک روزه، توان خود را برای کسب رتبه های برتر و اعزام به مسابقات کشوری  آزمودند.

وی اظهار داشت: توجه به مقوله تربیت بدنی در قشر نوجوان و جوان زیربنای ایجاد جامعه ای بانشاط و مترقی است.

سرپرست فرمانداری فریمان ادامه داد: نام شهرستان فریمان به واسطه انتساب به شهید مطهری با تعلیم و تربیت گره خورده است.

بزم آرا ابراز امیدواری کرد: دست اندرکاران برگزاری مسابقات ورزشی دانش آموزان استان از فرصت حضور آینده سازان انقلاب اسلامی در فریمان برای پرورش فکری و فرهنگی این قشر و آشنایی با اندیشه های ناب شهید مطهری بهره جویند.

کد مطلب 1484250

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