اصغر شرفی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار تیمهای فوتبال مس سرچشمه و سپاهان از هفته هفدهم رقابتهای لیگ برتر و همچنین آخرین وضعیت این تیم گفت: خوشبختانه طی چند هفته گذشته فراز و نشیب زیادی نداشته و قدم به قدم به سمت جلو حرکت کرده‌ایم.

وی در ادامه افزود: من از هیچ تیمی نمی‌ترسم و قبل از بازی، به هیچ سرمربی بازنده نیستم مگر اینکه باخت در جریان بازی اتفاق بیفتد. خوشبختانه اتفاق مثبتی که در حال حاضر رخ داده، این است که طرز فکر و روحیه برتری جویی خود را توانسته‌ام تا حدود زیادی به بازیکنانم منتقل کنم و آنها به خودباوری رسیده‌اند که نتیجه این خودباوری را در بازی تیم ما مقابل مس کرمان و تراکتورسازی دیدید بنابراین در بازی با سپاهان نیز ما فقط به برد فکر می‌کنیم.

شرفی ضمن اشاره به این موضوع که تیم سپاهان دارای یک سرمربی بزرگ است که در اروپا تجربیات زیاد مربیگری دارد خاطر نشان کرد: من برای کرانچار احترام زیادی قائلم ضمن اینکه سپاهان نیز نشان داده که جزو تیمهای برتر آسیاست اما همانطور که گفتم ما فقط به شکست سپاهان فکر می‌کنیم.

سرمربی تیم فوتبال مس سرچشمه ضمن اعلام اینکه بازیکنان من با دوندگی زیاد کمبود تجربه خود را مقابل سایر تیمهای لیگ برتری جبران می‌کنند، تاکید کرد: در نیم فصل با جذب شش یا هفت بازیکن تحولات زیادی در تیم مس سرچشمه ایجاد خواهد شد ضمن اینکه چند بازیکن نیز از تیم ما جدا می‌شوند. من در خصوص جذب بازیکن وسواس دارم تا پای دلالان در باشگاه مس سرچشمه باز نشود.

وی تصریح کرد: خوشبختانه در این خصوص اعتماد دو طرفه‌ای بین من و مسئولان باشگاه مس سرچشمه وجود دارد و آنها دست من را در جذب بازیکن باز گذاشته‌اند.

دیدار تیمهای مس سرچشمه و سپاهان اصفهان در چارچوب هفته هفدهم و پایانی از نیم فصل اول مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از ساعت 15 فردا جمعه در ورزشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می‌شود.