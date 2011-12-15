صادرات محصولات صنعتی و معدنی 410 میلیون دلار ارز آوری داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمجید عبدلی زاده از رشد 10.5 درصدی ارزش صادرات مواد صنعتی و معدنی تولید شده دراستان هرمزگان طی هشت ماهه سال 1390 نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

عبدلی زاده گفت: در هشت ماهه سال گذشته 1370 هزار تن انواع محصولات صنعتی و معدنی تولیدی این استان به ارزش 366 میلیون دلار صادر شد که این رقم در مدت مشابه سال جاری به بیش از 410 میلیون دلار رسید.

وی بیشترین محصولات صادر شده این استان را آلومینیوم و روی، انواع مواد غذایی بسته بندی شده، آبزیان و کنسرو ماهی و همچنین مواد معدنی شامل سنگ گچ دانه بندی، سنگ آهن، پودرهای میکرونیزه و صنایع شیمیایی مانند قیر عنوان کرد و افزود: این محصولات به کشورهای هندوستان، استرالیا، عربستان، مالزی، چین، کره جنوبی و کشورهای حوزه خلیج فارس صادرشده است.

عبدلی زاده اظهارداشت: وجود اسکله های متعدد در سطح استان، وجود اسکله اختصاصی تخلیه و بار گیری مواد معدنی واقع در منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، استان هرمزگان را به یکی از قطبهای مهم صادرات و واردات محصولات صنعتی و معدنی کشور تبدیل کرده است.