روایت جدید از کشتن وحشتناک قذافی/ دیکتاتور لیبی به سیخ کشیده شد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دی ولت، "پیتر شل لاتور" کارشناس خاورمیانه گفت دیکتاتور لیبی بر اثر شکنجه های پس از دستگیری کشته شد.

وی به نقل از منابع آگاه فرانسوی مدعی شد قذافی با یک میله آهنی به سیخ کشیده شده است. این کارشناس آلمانی تاکید کرد حتی اگر قذافی را مستحق چنین مرگی بدانیم، این شیوه کشتن در جامعه دمکراتیک قابل قبول نیست.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که گزارشهای منتشر شده از نحوه مرگ قذافی از کشته شدن وی در اثر برخورد گلوله حکایت دارد و فیلمهای گرفته شده از آخرین دقایق زندگی دیکتاتور نیز مغایر با ادعای مطرح شده توسط شل لاتور است.

گفتنی است معمر قذافی روز پنجشنبه 28 مهر ماه در حالی که در لوله فاضلاب در شهر ساحلی سرت پنهان شده بود به دست انقلابیون و به ضرب 2 گلوله در شکم و سر به هلاکت رسید.