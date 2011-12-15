ترویج خانواده گریزی مهم ترین آسیب دشمن به ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ناصری پور چهارشنبه شب در دوره آموزش استادان و دبیران گفتمان های دانشجویی و طلاب سراسر کشور در مشهد با اشاره به استفاده کامل دشمن از همه امکانات موجود خود برای ایجاد جنگ نرم علیه ایران گفت: امروز نهاد خانواده در جنگ نرم دشمن به منزله تنگه احد است.

ناصری پور درباره اهداف ایجاد جنگ نرم توسط دشمن نیز گفت: هدف اصلی جنگ نرم، بی تفاوت ساختن مردم نسبت به یکدیگر و همچنین جامعه و در نتیجه تعطیلی امور اجتماعی است.

این مدرس حوزه خانواده با اشاره به تاثیر مخرب و تدریجی سریال های ماهواره ای غربی بر مناسبات عاطفی جوانان و در نتیجه بنیان خانواده، افزود: تلاش اصلی این رسانه ها جایگزینی سبک زندگی غربی با سبک زندگی ایرانی است.

وی عنوان کرد: متاسفانه در مقابل حیاءزدایی، ترویج عشق های مثلثی و ایجاد هوس های هیجانی کاذب که از اهداف استکبار جهانی در این سریال ها به شمار می رود، نهادهای آموزشی همچون رسانه ملی و آموزش و پرورش کارکرد مناسبی ندارند.

ناصری پور گفت: متاسفانه برنامه پنجم توسعه کمترین توجه به نهاد خانواده را داشته است، این در حالی است که مشکلات ایجاد شده بر اثر جنگ نرم در حوزه خانواده همچون افزایش آمار طلاق را تنها از طریق نگاه استراتژیک به مسأله خانواده با رویکرد سیستمی می توان کنترل و رفع کرد.