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۲۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۷

آقازاده:

مدیریت شهری از پژوهشهای کاربردی در کرج استقبال می کند

مدیریت شهری از پژوهشهای کاربردی در کرج استقبال می کند

کرج - خبرگزاری مهر: شهردار کرج از حمایت جدی مجموعه مدیریت شهری از پژوشهای کاربردی در شهر با هدف رشد و توسعه همه جانبه شهر کرج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی آقازاده با بیان اینکه جایگاه حقیقی پژوهش در همه جوانب و ساختار های کشور مشهود است گفت:پژوهش موجب تسهیل در تحقق رویکرد علمی در مدیریت شهری می شود. 

وی ضمن تبرک فرارسیدن هفته پژوهش افزود: با توجه به اهمیت و شکل گیری زیرساختهای اصلی در عصر کنونی، یکی از عوامل مهم پیشرفت و توسعه زیرساخت ها توسعه یافته امر آموزش و پژوهش است.

وی با بیان اینکه، جایگاه آموزش و پژوهش از مولفه های مهم در پیشبرد اهداف تعیین شده در زمینه های مختلف می باشد، عنوان کرد:  آموزش و پژوهش بر حسب ضرورتهای اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی صورت می گیرد که پرداختن به آن منتج به موفقیت می شود.
 
آقازاده در ارائه تعریفی از پژوهش عنوان کرد: پژوهش، به معنای عام، بررسی یا کاوشی سخت کوشانه و به معنای خاص، تحقیق و تجربه‌ای جامع با هدف‌ کشف واقعیت‌های نو و تفسیر درست واقعیت‌ها می باشد که این مهم در واقع نقش تعیین کننده ای در تحقق اهداف تعریف شده نهادها و سازمانهای مختلف ایفا می کند.
 
وی با بیان اینکه، پژوهش در معنایی دیگر، فرایند رسیدن به راه حل‌های قابل اطمینان از طریق گردآوری، تحلیل و تفسیرداده‌ها به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده و نظام‌ منداست، اظهارداشت: پژوهش یکی از اساسی‌ترین نیازها برای نیل به پیشرفت و توسعه همه جانبه یک کشور است و قدرت و استقلال هر کشوری بر پژوهش و تولید علم استوار است.
 
شهردار کرج با تاکید بر فعالیت‌های پژوهشی در سازمان خدمات رسان شهرداری، بیان کرد: این مهم از شاخص‌های اصلی توسعه و پیشرفت در عرصه های مختلف شهری است.
 
آقازاده موفقیت در انجام فعالیت‌های مربوط به توسعه شهری را مهم ارزیابی کرد و افزود: رویکرد پژوهش از ارکان  اصلی شهرداری به منظور اجرای برنامه های مختلف شهری به ویژه پروژه های عمرانی است.
 
وی با اشاره به رویکرد عمرانی شهرداری به منظور توسعه و گسترش شهر اظهارداشت: پژوهش یکی از محورهای مهمی است که ضامن پیشرفت و توسعه پایدار در هر شهر در عرصه های مختلف می باشد و به همین منظور نیز مدیران اجرایی شهرداری کرج پیش از انجام هرگونه فعالیت ساختاری و عمرانی اقدام به انجام کارهای کارشناسی و پژوهشی می کنند.
 
وی با مثبت ارزیابی کردن انجام فعالیت های عمرانی با تکیه بر انجام کارهای پژوهشی گفت: پیشرفت و توسعه، ارتباط مستقیمی با تحقیقات علمی دارد.
 
این مسئول با بیان اینکه، پژوهش و انجام مطالعات در برنامه ریزی های شهری موجب توسعه پایدار و تحقق نگاه تمام شمول در اجرای برنامه ها می شود، افزود: پایه هر نوع تحول در مدیریت شهری مبتنی بر اطلاعات به دست آمده از پژوهش است.
 
آقازاده عنوان کرد: پژوهش موجب تسهیل در تحقق رویکرد علمی در مدیریت شهری می شود.
 
کد مطلب 1484279

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