مدیریت شهری از پژوهشهای کاربردی در کرج استقبال می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی آقازاده با بیان اینکه جایگاه حقیقی پژوهش در همه جوانب و ساختار های کشور مشهود است گفت:پژوهش موجب تسهیل در تحقق رویکرد علمی در مدیریت شهری می شود.

وی ضمن تبرک فرارسیدن هفته پژوهش افزود: با توجه به اهمیت و شکل گیری زیرساختهای اصلی در عصر کنونی، یکی از عوامل مهم پیشرفت و توسعه زیرساخت ها توسعه یافته امر آموزش و پژوهش است.

وی با بیان اینکه، جایگاه آموزش و پژوهش از مولفه های مهم در پیشبرد اهداف تعیین شده در زمینه های مختلف می باشد، عنوان کرد: آموزش و پژوهش بر حسب ضرورتهای اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی صورت می گیرد که پرداختن به آن منتج به موفقیت می شود.

آقازاده در ارائه تعریفی از پژوهش عنوان کرد: پژوهش، به معنای عام، بررسی یا کاوشی سخت کوشانه و به معنای خاص، تحقیق و تجربه‌ای جامع با هدف‌ کشف واقعیت‌های نو و تفسیر درست واقعیت‌ها می باشد که این مهم در واقع نقش تعیین کننده ای در تحقق اهداف تعریف شده نهادها و سازمانهای مختلف ایفا می کند.

وی با بیان اینکه، پژوهش در معنایی دیگر، فرایند رسیدن به راه حل‌های قابل اطمینان از طریق گردآوری، تحلیل و تفسیرداده‌ها به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده و نظام‌ منداست، اظهارداشت: پژوهش یکی از اساسی‌ترین نیازها برای نیل به پیشرفت و توسعه همه جانبه یک کشور است و قدرت و استقلال هر کشوری بر پژوهش و تولید علم استوار است.

شهردار کرج با تاکید بر فعالیت‌های پژوهشی در سازمان خدمات رسان شهرداری، بیان کرد: این مهم از شاخص‌های اصلی توسعه و پیشرفت در عرصه های مختلف شهری است.

آقازاده موفقیت در انجام فعالیت‌های مربوط به توسعه شهری را مهم ارزیابی کرد و افزود: رویکرد پژوهش از ارکان اصلی شهرداری به منظور اجرای برنامه های مختلف شهری به ویژه پروژه های عمرانی است.

وی با اشاره به رویکرد عمرانی شهرداری به منظور توسعه و گسترش شهر اظهارداشت: پژوهش یکی از محورهای مهمی است که ضامن پیشرفت و توسعه پایدار در هر شهر در عرصه های مختلف می باشد و به همین منظور نیز مدیران اجرایی شهرداری کرج پیش از انجام هرگونه فعالیت ساختاری و عمرانی اقدام به انجام کارهای کارشناسی و پژوهشی می کنند.

وی با مثبت ارزیابی کردن انجام فعالیت های عمرانی با تکیه بر انجام کارهای پژوهشی گفت: پیشرفت و توسعه، ارتباط مستقیمی با تحقیقات علمی دارد.

این مسئول با بیان اینکه، پژوهش و انجام مطالعات در برنامه ریزی های شهری موجب توسعه پایدار و تحقق نگاه تمام شمول در اجرای برنامه ها می شود، افزود: پایه هر نوع تحول در مدیریت شهری مبتنی بر اطلاعات به دست آمده از پژوهش است.

آقازاده عنوان کرد: پژوهش موجب تسهیل در تحقق رویکرد علمی در مدیریت شهری می شود.

