رفع توقیف 300 میلیون دلار از اموال لیبی/ دیدار ژوپه با مقامات شورای انتقالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی امارات (وام)، آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه شب گذشته اعلام کرد که این کشور طی چند روز آینده 300 میلیون دلار از اموال بلوکه شده لیبی را به مقامات جدید این کشور واگذار خواهد کرد.

وی که هم اکنون در لیبی بسر می برد با "مصطفی عبدالجلیل" رئیس شورای انتقالی لیبی، "عبدالرحیم الکیب" نخست وزیر و "عاشور بن خیال" وزیر خارجه لیبی دیدار کرد.

ژوپه پس از این دیدار در یک کنفرانس خبری در طرابلس اظهار داشت: ما به این مسئله ایمان داریم که اموال بلوکه شده متعلق به ملت لیبی است و فرانسه طی چند روز آینده 300 میلیون دلار از این اموال را رفع توقیف خواهد کرد.

وی در ادامه گفت: ما و دیگر شرکایمان در شورای امنیت برای رفع توقیف بقیه اموال لیبی تلاش خواهیم کرد.

در همین راستا خبرگزاری آلمان نیز به نقل از "مصطفی عبدالجلیل" گزارش داد: لیبی برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی و نظارت بر مرزهای خود به ویژه مرزهای جنوبی توافقنامه های بسیاری با کشورهای اروپایی دارد.

در دیدار عبدالجلیل و ژوپه راه های توسعه روابط 2 کشور و استفاده از مهارت، تخصص و امکانات فرانسه برای بازسازی لیبی بحث و بررسی شد.