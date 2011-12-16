اجرای 217 پروژه در صومعه سرا/مسئولان از ارائه آمار غیر واقعی پرهیز کنند

کریم شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه مسئولان اجرایی شهرستان از ارائه آمارغیرواقعی پرهیزکنند، افزود: برخی از مسئولان و کارشناسان در بررسی شاخص پروژه های و اجرای روند آن ارزیابی درستی ندارند که این موضوع باعث توزیع نادرست اعتبارات و ضرر و زیان به شهرستان می شود.

وی با تاکید بر اینکه ناظران و مسئولان اجرایی باید نهایت دقت را در بازرسیها به عمل آورند و دقت بیشتری را در روند اجرای پروژه ها داشته باشند، اظهارداشت: اعداد و آمار غیر واقعی و نادرست باعث متضرر شدن شهرستان که ضربه جبران ناپذیری را وارد می کند، خواهد شد که در این زمینه باید با حساسیت ویژه ای وارد شد و آمارها و بررسی ها دقیق و به موقع ارائه شود.

فرماندار صومعه سرا گفت: مسئولان باید نسبت به بیت المال دلسوز باشند و این دلسوزی را در انجام کارها اعمال کنند چون این هدف متعالی نظام و انقلاب است.

وی در ادامه به اعتبارات تخصیص یافته شهرستان صومعه سرا اشاره کرد و افزود: امسال هفت میلیارد و 750 میلیون تومان برای اجرای بیش از 217 پروژه به این شهرستان اختصاص یافته است.

شعبانی اشاره کرد: از این میزان پنج میلیارد 450 میلیون تومان از محل اعتبارات تملک و دارایی برای اجرای 192پروژه، 645 میلیون تومان از محل اعتبارات نفت و گاز برای اجرای 15 پروژه، 590 میلیون تومان از اعتبارات شاخص توسعه روستایی برای اجرای 10پروژه و 415 میلیون تومان از محل اعتبارات شاخص برخورداری شهرستان درامور زیربنایی است.

وی همچنین به تکمیل سریعتر پروژه های نیمه تمام دستگاه ها تاکید کرد و افزود: مسئولان دستگاه ها باید برای هرچه سریعتر به پایان رساندن پروژه های نیمه کاره تلاش کنند.

فرماندار صومعه سرا به ارائه فعالیت دولت نهم از سوی دستگاه ها به فرمانداری این شهرستان اشاره کرد و ادامه داد: مسئولان دستگاه ها باید فعالیت اداره خود را که در دولت نهم انجام گرفته برای انعکاس مردم به فرمانداری ارائه دهند.

وی به خط انتقال آب آشامیدنی صومعه سرا اشاره کرد و اظهارداشت: برای احداث و راه اندازی این پروژه تاکنون 15میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

شعبانی اعلام کرد: هم اکنون 20 درصد به زمان تکمیل ساخت این پروژه باقی مانده که نیاز به شش میلیارد تومان اعتبار است.

وی با بیان اینکه این پروژه نیاز به 22 کیلومتر لوله گذاری از محل ماسوله رودخان به سمت صومعه سراست، گفت: در حال حاضر12 کیلومتر لوله گذاری شده و 10کیلومتر باقی مانده در حال انجام است.

فرماندار صومعه سرا گفت: با راه اندازی این طرح مشکل آب آشامیدنی این شهرستان برطرف خواهد شد.

وی همچنین به اجرای پروژه آب و فاضلاب صومعه سرا اشاره کرد و افزود: این پروژه که به طول 90 کیلومتر بوده نیاز به 30 میلیون تومان اعتبار است که پنج میلیارد 900 میلیون تومان تاکنون هزینه شده و یک میلیارد و 300 میلیون تومان نیز امسال برای اجرای این پروژه اعتبار درنظر گرفته شده است.

شعبانی ادامه داد: برای جمع آوری آب های سطحی امسال 52 کیلومتر طرح فاضلاب در شهرستان صومعه سرا اجرا شده که برای اجرای این طرح 300 میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته است.

وی اجرای طرح بتنی کردن مزارع با هدف جلوگیری کردن از هدر روی آب کشاورزی اشاره کرد و افزود: در دو سال گذشته80 کیلومتر از نهرهای مزارع کشاورزی شهرستان صومعه سرا با اعتبار بیش از شش میلیارد و 500 میلون تومان بتنی شده است.

فرماندار صومعه سرا اظهارداشت: امسال نیز دو میلیارد و 600 میلیون تومان اعتبار برای اجرای بتنی کردن 36 کیلومتراز انهار مزارع در 11روستا اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی تاکید کرد: برای اجرای این طرح باید دقتهای لازم از سوی جهاد کشاورزی شهرستان صورت گیرد و از به کار بردن مصالح بی کیقیت جلوگیری شود.