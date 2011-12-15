هشدار در مورد ترویج آیین مزدک/ 8 خبر جدید دادستان تهران

اخبار و گزارشهای قضایی و حقوقی در هفته گذشته وارد فاز بین مللی شد تا جاییکه خبر ارسال نامه ای از سوی قاضی دادستانی تهران به اینترپل برای دستگیری دو مقام آمریکایی که مسئولان ایرانی را تهدید به ترور کرده بودند در صدر رسانه های داخلی و خارجی قرار گرفت.

اعتراض در مقابل کانون وکلا

گروهی از داوطلبان شرکت در آزمون وکالت سال 90 در اعتراض به برخی سوالات آزمون مقابل کانون وکلای دادگستری مرکز تجمع کردند. آنها می گفتند که هم سوالات خیلی سخت بوده و هم برخی از سوالات به کل اشتباه و خارج از متن بوده است که مدیران اسکودا قول دادند رسیدگی شود.

هشدار رئیس دیوانعالی کشور در مورد ترویج آیین مزدک

این هفته آیت الله محسنی گرکانی رئیس دیوانعالی کشور با انتقاد از آشکار شدن بعضی از گناهان در جامعه گفت: متاسفانه امروز صدها شبکه ماهواره‌ای ضداخلاقی و فساد انگیز وجود دارد که اصلا ‌قابل توصیف نیست و همه مرزهای اخلاقی و انسانی و خطوط قرمز را از بین برده است. یکی از خطراتی که امروز وجود دارد و آن ‌را خیلی قشنگ و زیبا هم جلوه می‌دهند ترویج آیین مزدک یعنی اشتراک در همه چیز، حتی در زن و همسر است که متاسفانه امروز این افکار پوچ توسط همین شبکه‌های مخرب در جهان ترویج می شود.

واکنش بروجردی به اتهامات

علاءالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: متاسفانه برخی اتهامات علیه من و فرزندانم در بحث فساد مالی اخیر مطرح شده که دادستان کل کشور هم آن را تکذیب کرده است. من دو پسر دانشجو دارم که بسیجی هستند و اصلا کار اقتصادی نمی‌کنند. وی در ادامه به اظهارات کریمی‌قدوسی اشاره کرد و افزود: وی در چند مصاحبه اتهاماتی علیه من مطرح کرده که به دلیل تکرار و این‌که از حد و حدود خارج شده از او به قوه قضائیه شکایت می‌کنم.

گفته های بروجردی در حالی است که چندی پیش جواد کریمی قدوسی عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی اظهار داشته بود که بروجردی با استفاده از سربرگ کمیسیون توصیه‌هایی را در جهت حمایت از گروه اقتصادی امیر منصور آریا انجام داده که این امر کفایت می‌کند وی از ریاست کمیسیون استعفا کند.

هیئت منصفه کواکبیان را مجرم دانست ولی قاضی تبرئه کرد

در جلسه رسیدگی به پرونده روزنامه «مردم‌سالاری» به مدیرمسوولی مصطفی کواکبیان پس از اخذ دفاعیات و اتمام جلسه دادگاه، هیات منصفه مطبوعات اعلام کرد که مدیرمسوول روزنامه مردم‌سالاری با اکثریت آرا مجرم و به اتفاق آرا مستحق تخفیف است.

پس از اعلام نظر هیات منصفه مطبوعات، هیات قضایی شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران با صدور رای، «مصطفی کواکبیان» را تبرئه کرد.

"پورمحمدی" مامور بررسی واگذاری کارخانه فولاد به شرکت "امیرمنصور آریا" شد

آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه گفت: در روند رسیدگی به پرونده فسادمالی اخیر ابعاد جدیدی از جمله شبهاتی در خصوص واگذاری برخی کارخانه‌های مهم همچون کارخانه فولاد به این گروه متخلف مطرح شده که نیاز به بررسی بیشتری دارد که احتمال واگذاری غیر قانونی برخی کارخانه‌های مهم از جمله کارخانه فولاد به گروه آریا تقویت شده است؛ لذا رئیس سازمان بازرسی کل کشور ماموریت یافته است که در اسرع وقت بررسی کند که آیا اصل واگذاری‌ها قانونی بوده است یا خیر.

خودزنی یک قاتل قبل از اعدام

«کیانوش.ش» متجاوز به عنفی که صبح‌گاه یک‌شنبه20 آذرماه در شهرکرد به دارمجازات آویخته شد، دقایقی قبل از اعدام با لبه تیز دستبند که توسط ماموران برای اجرای حکم بازشده بود اقدام به خودزنی کرد و علی‌رغم چنین اقدامی از سوی محکوم، حکم اعدام با طناب دار اجرا شد. درپی وقوع این اتفاق این شائبه در بین مردم حاضر در صحنه اجرای حکم و برخی از کارشناسان حقوقی مطرح شد که این نوع از مرگ نمی‌تواند نفس اجرای حکم قضایی تلقی شود و ممکن است اشکالات شرعی یا قانونی بر چگونگی اجرای آن وارد باشد.

8 خبر جدید از دادستان تهران

عباس جعفری دولت آبادی پس از 90 روز در جمع خبرنگاران حاضر شد. بخشی از مهمترین اخباری که وی از آن خبر داد عبارتند از: