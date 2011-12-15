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۲۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۱۵

نمایش "شمشیر،باد و شلاق در کانون پرورش فکری البرز اجرا می شود

نمایش "شمشیر،باد و شلاق در کانون پرورش فکری البرز اجرا می شود

کرج - خبرگزاری مهر: نمایش عروسکی " شمشیر، باد و شلاق" اواخر آذرماه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش " شمشیر، باد و شلاق" در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز در سه روز اجرا می شود.
 
این نمایش در روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه 30 و 29 آذر و اول دی ماه در سالن آمفی تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز هر روز در پنج نوبت به صورت رایگان اجرا می شود.

نمایش " شمشیر، باد و شلاق" روز سه شنبه برای پسران، چهارشنبه ویژه دختران و روز پنج شنبه برای عموم به اجرا در می آید.

همچنین به مناسبت شب یلدا در روز چهارشنبه نیز یک اجرای ویژه از ساعت 15 تا 17 دارد.

 در حاشیه این برنامه، فعالیت های فرهنگی از جمله شعرخوانی، قصه گویی، معرفی شخصیت، معرفی کتاب، معرفی سرزمین ویژه ماه محرم نیز برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1484322

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