اصفهان سکوی نخست مسابقات وزنه برداری جوانان کشور را تصاحب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز مسابقات قهرمانی وزنه برداری جوانان کشور جام سرداران شهید آذربایجان غربی در ارومیه بعد از تیم وزنه برداری اصفهان با مجموع 485 امتیاز، تهران و مازندران با کسب مجموع امتیاز 482 و 480 در مکانهای دوم و سوم ایستادند.

در آخرین روز این دور از رقابتها در گروه آ و ب دسته 105 کیلوگرم 29 وزنه بردار و در گروه آ و ب دسته به اضافه 105 کیلوگرم 20 وزنه بردار به مصاف هم رفتند.

در این روز در دو اوزان و حرکات مختلف نتایج به شرح زیر کسب شد:



حرکت یک ضرب دسته 105 کیلوگرم:

میلاد رستگار از مازندران با وزنه 167 کیلوگرم

سعید سیار از تهران با وزنه 166 کیلوگرم

مهدی افشاری از البرز با وزنه 165 کیلوگرم



حرکت دو ضرب

سعید سیار از تهران با وزنه 201 کیلوگرم

مهدی افشاری از البرز با وزنه 200 کیلوگرم

میلاد رستگار از مازندران با وزنه 200 کیلوگرم



مجموع دو حرکت

سعید سیار از تهران با وزنه 367 کیلوگرم

میلاد رستگار از مازندران با وزنه 367 کیلوگرم

مهدی افشاری از البرز با وزنه 365 کیلوگرم



حرکت یک ضرب وزن به اضافه 105 کیلوگرم



رامین ربیعی از چهار محال بختیاری با وزنه 173 کیلوگرم

غلامرضا اصغرخواه از گیلان با وزنه 167 کیلوگرم

صابر چراغی از البرز با وزنه 163 کیلوگرم



حرکت دو ضرب

رضا روحی از اردبیل با وزنه 208 کیلوگرم

غلامرضا اصغرخواه از گیلان با وزنه 205 کیلوگرم

ابراهیم رفیعی از فارس با وزنه 203 کیلوگرم



مجموع دو حرکت

غلامرضا اصغرخواه از گیلان با وزنه 372 کیلوگرم

امین ربیعی از چهار محال بختیاری با وزنه 371 کیلوگرم

رضا روحی از اردبیل با وزنه 365 کیلوگرم



مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان کشور، یادواره شهدای آذربایجان غربی با حضور 166 ورزشکار، 22 مربی و 22 سرمربی و 22 داور در قالب 26 تیم با حضور تیمهایی از استانهای آذربایجان غربی و شرقی، ایلام، اصفهان، البرز، اردبیل، بوشهر، تهران، توابع تهران برگزار شد.



در این مسابقات همچنین تیمهای از استانهایی از خراسان جنوبی، خراسان رضوی، چهارمحال بختیاری، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، کرمانشاه، کردستان، گلستان، گیلان، مازندران، همدان، لرستان، مرکزی و هرمزگان در سالن شماره یک مجموعه ورزشی تختی ارومیه به مصاف حریفان خود می روند.