زیرساختهای حمل و نقل عمومی در کرج فراهم نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد کیانی به تقاضای سفرهای دورن شهری انجام شده از طریق اتوبوس اشاره کرد و افزود: با توجه به بالا بودن تقاضای سفر، آماده کردن زمینه های مساعد به منظور افزایش راندمان کاری سازمان اتوبوسرانی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

وی با بیان اینکه کمترین میزان طول مسافت خطوط ویژه و BRT کل کشور میان کلانشهرها در کرج وجود دارد، افزود: در کرج کمتر از پنج کیلومتر خط ویژه وجود دارد.

کیانی اظهارداشت: این درحالی است که اراده شورای اسلامی شهر کرج و شهرداری توسعه شبکه های ارتباطی حمل و نقل عمومی در این کلانشهر است که متاسفانه برغم تحقق نتایج مطلوب و قابل قبول در بسیار از زمینه ها از جمله رسیدن راهکارهای مثبت درآمدزایی، افزایش ناوگان اتوبوس و امکانات در بخشهایی با ضعف مواجه هستیم.

وی تاکید کرد: از عمده دلایلی که سازمان را در ارائه خدمات دچار ضعف کرده است نبود زیرساخت های لازم برای حمل و نقل عمومی است.

کیانی با اشاره به وجود ترافیک شهری عنوان کرد: از دیگر مسائلی که ناوگان اتوبوسرانی را با مشکل مواجه کرده است وجود گره های ترافیکی به ویژه در ساعات پیک ترافیک است که این موضوع نیز از آماده نبودن زیرساختهای مناسب حمل و نقل عمومی نشات می گیرد.

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی کرج گلایه شهروندان از تاخیر در حرکت اتوبوس ها را یادآور شد و افزود: وجود مشکلات مطرح شده و در گیر شدن اتوبوس ها در گره های کور ترافیکی موجب گلایه شهروندان از سازمان اتوبوسرانی شده است در صورتیکه این سازمان اهتمام ویژه ای برای به حداقل رساندن مشکلات ناشی از ترافیک دارد.

کیانی تاکید کرد: رفع این مشکلات نیاز به برنامه ریزی و سیاستهای مدون و طرح های اجرایی دارد ضمن آنکه رفع این معضل نیاز به نگاه عمیق و کارشناسی مسئولان شهری دارد.

کیانی اظهار داشت: عدم آماده بودن زیرساختهای شهری و تبیین جایگاه مناسب برای حمل و نقل عمومی به انضمام وجود ترافیک باعث می شود ناوگان اتوبوسرانی از سرویس دهی و چرخه خدمات خارج شود.

راه اندازی خط یک BRT پس از اخذ مجوزهای قانونی

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی کرج از اجرای پروژه حوزه حمل و نقل ترافیک مبنی بر راه اندازی خط یک BRT در کرج خبرداد و گفت: این طرح حمل و نقل عمومی در حال حاضر در دست بررسی و پیگیری قرار داد.

کیانی، مسیر خط یک BRT کرج را از میدان شهید سلطانی تا منطقه فردیس ذکر و عنوان کرد: هم اکنون مصوبه مرحله اول اجرای این طرح در شورای اسلامی شهر کرج نهایی و اخذ شده است.

وی اظهارداشت: در صورتی که مرحله دوم مصوبه از سوی شورای اسلامی شهر کرج اخذ شود، اجرای این طرح وارد مرحله اجرا می شود.

کیانی با اشاره به اینکه کارهای مطالعاتی طرح صورت گرفته است، بیان کرد: طرح راه اندازی خط یکBRT در کرج بر اساس اقدامات و فعالیت های کارشناسی شده تهیه و تدوین شده است.

این مسئول خدمات رسانی به شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی را مهم ارزیابی کرد و افزود: باراه اندازی این خط انقلابی در حوزه حمل و نقل عمومی صورت می گیرد.