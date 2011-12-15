حضور مدیران در شورای برنامه ریزی الزامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عنابستانی در شورای برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: برای انجام تصمیم گیری، حضور مدیران دستگاه های اجرایی عضو این شورا الزامی است.

وی کارشناسان و نمایندگان اعزامی به جلسات شورای برنامه ریزی را تصمیم ساز بیان و تأکید کرد: در این شورا فقط مدیران حق تصمیم گیری دارند.

عنابستانی افزود: از این به بعد مدیران دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری حق ندارند به جای خود، فرد دیگری را به جلسات شورای برنامه ریزی بفرستند.

استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در غیر این صورت فرد اعزام شده به جلسه تنها حق بیان دیدگاه ها را داشته و حق رأی ندارد.

وی فعال شدن کارگروه های زیرمجموعه شورای برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری را ضروری برشمرد و گفت: این کارگروه ها با تشکیل جلسات علمی و کارشناسی زمینه تصمیم گیری مطلوب تر و سریع تر در این شورا را فراهم کنند.

عنابستانی به ادغام برخی کارگروه های شورای برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری اشاره و تصریح کرد: این ادغام به معنای حذف پیگیری امور نبوده بلکه به معنای پیگیری اقدامات براساس ساختار جدید و به صورت کارشناسی تر است.

وی افزود: کارگروه های هشت گانه یاد شده حداکثر تا دو هفته آینده نسبت به تشکیل جلسات کارشناسی و اعلام نتیجه به دبیرخانه شورای برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری اقدامات لازم را انجام دهند.



