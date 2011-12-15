حجت الاسلام رضا برنجکار در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: در همایشی که روز بیست و هشتم آذرماه در دانشگاه قم برگزار میشود از ۴۰ نفر از پژوهشگران و فناوران برتر تقدیر میشود.
وی افزود: از این تعداد ۳۱ نفر از سوی کمیته پژوهشگران و ۹ نفر از سوی کمیته فناوران به ستاد هفته پژوهش استان معرفی شدهاند.
رئیس پردیس قم دانشگاه تهران ادامه داد: در این همایش از ۱۴ نفر عضو هیئت علمی، ۲ نفر مدیر پژوهشی، ۲ دانشجوی پژوهشگر، ۷ پژوهشگر برتر دستگاههای اجرایی، ۳ نفر از حوزه علمیه، ۱ نفر پزشک غیر عضو هیئت علمی، ۱ معلم و ۱ دانش آموز پژوهشگر تجلیل میشود.
برنجکار با بیان اینکه ستاد پژوهش استان از سه گروه علمی، اجرایی و تبلیغات تشکیل شده است اظهار داشت: گروه علمی از دو کمیته تجلیل از پژوهشگران و تجلیل از فناوران تشکیل شده که مسئولیت کمیته اول با دانشگاه پردیس و کمیته دوم با دانشگاه قم است.
وی یادآور شد: جشنواره پژوهش پردیس قم دانشگاه تهران امسال زودتر از زمان همیشگی و در تاریخ یک شنبه بیستم آذر ماه برگزار و در این مراسم از استادان، دانشجویان و کارمندان صاحب آثار پژوهشی برتر تقدیر شد.
قم - خبرگزاری مهر: مسئول گروه علمی ستاد پژوهش استان قم از تجلیل پژوهشگران و فناوران استان همزمان با هفته پژوهش خبر داد.
حجت الاسلام رضا برنجکار در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: در همایشی که روز بیست و هشتم آذرماه در دانشگاه قم برگزار میشود از ۴۰ نفر از پژوهشگران و فناوران برتر تقدیر میشود.
نظر شما