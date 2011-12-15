بیمه ورزشی کوهنوردان خراسان شمالی در دست پیگیری است

ابوالقاسم داورزنی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هم اکنون 70 تیم کوهنوردی ثبت شده و غیر ثبت شده در سطح استان با حضور مردان، بانوان و جانبازان، بسیار پر تلاش در حال فعالیت هستند.

وی تصریح کرد: این تیمهای کوهنوردی استان طی چهار سال اخیر توانسته اند به قلل مرتفع بیش از هفت هزار متری آسیایی صعود کنند.

وی اعلام کرد: این اداره کل با همکاری هیئت کوهنوردی استان در تلاش است تا با ساماندهی کوهنوردان استان مشکلات بیمه ورزشی آنان را مرتفع کند تا کوهنوردان استان از پشتوانه تعهدات بیمه ای برخوردار شوند.

داورزنی همچنین یادآور شد: از فروردین ماه سال جاری تاکنون کوهنوردان استان علاوه بر صعود به قلل مرتفع داخل کشور به قله هفت هزار و 170 متری کشور قرقیزستان و قله هشت هزار و 516 متری لوتسه در هیمالیا با همیاری مالی اصناف استان به عنوان اسپانسر صعود داشته اند که در سال آینده نیز برای صعودی دیگر برنامه ریزی خواهند داشت.

وی تاکید کرد: این اداره کل در تلاش است تا نظر بخشهای دولتی و سازمانهای خصوصی استان را برای جذب اسپانسر و حمایت مالی آنان از تیم های کوهنوردی استان به منظور برنامه ریزی برای صعود به قلل مرتفع را جلب کند.