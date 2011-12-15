اصلاحات در انحصار کسی نیست/ در مجلس هشتم محافظه کاری شدیدی حاکم است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم سالاری وعضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس امروز پنجشنبه در سومین نشست شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت در سال 90 درباره عملکرد مجلس هشتم اظهار داشت: مجلس هشتم در مجموع یک ترکیب انقلابی داشت و در دو مرحله ای که خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم ایشان بر این ترکیب انقلابی مجلس صحه گذاشتند و گفتند که مجلس باید از سلایق مختلف شکل بگیرد.

کواکبیان با بیان اینکه نمایندگان مجلس هشتم در مقایسه با نمایندگان مجلس هفتم وابستگی کمتری به دولت داشتند، گفت: همچنین مجلس هشتم نسبت به مجلس هفتم حضور قوی تری درعرصه بین المللی و سیاست خارجی داشت به طوری که آخرین اقدام آن کاهش تصویب قانون کاهش روابط ایران و انگلیس بود.

دبیر کل حزب مردم سالاری اضافه کرد: با توجه به اینکه سطح تحصیلات نمایندگان مجلس هشتم نسبت به نمایندگان مجلس هفتم بالاتر بود مباحث تخصصی تر و کارشناسانه تری به تصویب مجلس هشتم رسید.

وی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس هشتم نسبت منضبط تر از نمایندگان مجلس هفتم بودند گفت: در مجلس هفتم چندین جلسه به سبب غیبت نمایندگان و به حد نصاب نرسیدن تشکیل نشد در حالی که در مجلس فعلی تاکنون به دلیل غیبت زیاد نمایندگان جلسه ای از حد نصاب نیفتاده است.

کواکبیان در ادامه در خصوص نقاط ضعف مجلس هشتم بیان داشت: متاسفانه در این مجلس محافظه کاری شدیدی حاکم است و گاهی تکلیف خودش با خودش مشخص نیست که نمونه بارز این موضوع در طرح سئوال از رئیس جمهور دیده شد.

دبیر کل حزب مردم سالاری ادامه داد: همچنین مجلس هشتم به امور اساسی و مطالبات جدی مردم نپرداخته که به عنوان مثال می توان به بحث اشتغال اشاره کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به موضوع اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها اشاره کرد و افزود: دولت تنها کاری که نکرده اجرای قانون مجلس بوده است، چون تاکنون 15 هزار میلیارد تومان بیشتر از چیزی که قرار بوده به مردم یارانه بدهد یارانه پرداخت کرده است و معلوم نیست منابعش را از کجا تامین کرده است.

کواکبیان با بیان اینکه دربحث تحریم ها نیزبسیار ضعیف عمل کرده ایم، گفت: ما تا جایی که می توانیم نباید بگذاریم که قطعنامه علیه کشور صادر شود و تحریم اعمال شود، وقتی هم که تحریمی علیه ما اعمال شد باید برای مقابله با آن برنامه ریزی کنیم که متاسفانه در هر دو جنبه ضعیف عمل کرده ایم یا در موضوع حقوق بشر امسال 14 رای علیه ما نسبت به سال گذشته بیشتر شده است ولی متاسفانه کاری در دیپلماسی انجام ندادیم.

دبیر کل حزب مردم سالاری با اشاره به اینکه ما با 4 کشور سوریه، عراق ، لبنان و افغانستان بیش از اندازه دوست هستیم، افزود: در موضوع پوچ ترور سفیر عربستان همه این 4 کشور زمانی که علیه ما رای گیری شد در جلسه حاضر نبودند.

وی از دیگر اشکالات مجلس هشتم را عدم دفاع قاطع از جایگاه مجلس و حقوق نمایندگان دانست وگفت: در هیچ دوره ای مجلس به اندازه مجلس هشتم تحقیر نشده است چون احمدی نژاد هر چه دوست دارد علیه مجلس می گوید و کسی هم حاضر نیست که از مجلس دفاع کند. نمونه اش همین حرفی که گفت مجلس در راس امور نیست.

عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی ضمن بیان اینکه نوعی جوزدگی و شعارزدگی در مجلس هشتم حاکم است، تصریح کرد: اگر کسی تخلفی انجام داده باید با قانونی که می گذاریم با آن برخورد کنیم نه اینکه در صحن علنی شعار بدهد و من مخالف این موضوع هستم.

کواکبیان در ادامه در خصوص مصوبه مجلس درکاهش رابطه با انگلیس نیز گفت: این مصوبه ، مصوبه بسیار خوبی بود و من موافق آن بودم البته طرح هایی در این رابطه داشتم که نگذاشتند مطرح کنم.

دبیرکل حزب مردم سالاری با ابراز تاسف از اینکه مجلس هشتم درمسائل عمومی کشور آن طور که قوای دیگر به ایفای نقش می پردازند عملکردی از خود بروز نداده است، دراین راستا به موضوع تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش کشور اشاره کرد و گفت: مجلس اصلا مجلس از این موضوع خبر نداشت.

عضو کمیسیون امنیت ملی در ادامه این مراسم در خصوص حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم گفت: ما بنا داریم در انتخابات شرکت کنیم و اینکه شورای هماهنگی اصلاحات نمی خواهد برای انتخابات مجلس لیست بدهد مشکلی بوجود نمی آید زیرا احزاب عضو این شورا دستشان بسته نیست و می توانند خودشان در انتخابات شرکت کنند.

دبیر کل حزب مردم سالاری اضافه کرد: البته ما بنایمان بر این بود که اگر بتوانیم برای کسب 150 کرسی مجلس لیست ارائه دهیم ولی اگر نتوانستیم لیست بدهیم این به معنای شرکت نکردن در انتخابات نیست.

وی تصریح کرد: عمده نگرانی ما این است که تخلفاتی در آستانه انتخابات انجام شود که البته دستگاه قضایی با تشکیل کمیته رسیدگی از آن صیانت خواهد کرد و امیدواریم با پیگیری این کمیته انتخابات بدون تنش و حاشیه ای برگزار کنیم.

کواکبیان در بخش دیگری از سخنانش به موضع گیری خود نسبت به انتخابات سال 88 اشاره کرد و افزود: اگر شما یک جایی بیاورید که من گفته باشم در انتخابات 88 تقلب شده جایزه دارید. از اول هم موضع من این بود که در آن انتخابات تخلف بسیار بالایی انجام شده است اما تقلب صورت نگرفت ولی متاسفانه کسی هم جلوی این تخلفات گسترده را درآن مقطع نگرفت.

دبیرکل حزب مردم سالاری درباره حضور اصلاح طلبان در انتخابات گفت: اینکه بگوییم اصلاح طلبان چه کسانی هستند و اینکه اصلاحات در انحصار احزاب خاص و یا افراد خاصی است، اشتباه است زیرا اصلاحات در بدنه مردم نفوذ دارد و اتفاقا برخی از این افراط کاری ها مانند تحصن در مجلس ششم کار را به اینجا رساند.

وی اضافه کرد: باید برای مجلس آینده الگوی مجلس پنجم را در نظر داشته باشیم به طوری که یک بالانس قدرتی بین دو جریان اصلاح طلب و اصولگرا بوجود بیاید تا بتوانیم با هم کار کنیم و اگر می گویند حزب مردم سالاری جزء اصلاح طلبان نیست این تفسیر آنهاست.

کواکبیان در پایان در خصوص تغییر نظام سیاسی کشور گفت: ما علاوه بر اینکه باید قانون اساسی را عوض کنیم باید قانون انتخابات، قانون احزاب و قانون مطبوعات را عوض کنیم تا به نقطه ای که به معنای واقعی پارلمانیسم است برسیم و من فکر می کنم نظام پارلمانی بهتر از نظام ریاستی است.