تجلیل از پژوهشگران حوزه ایثار و شهادت در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل بنیاد شهید وامورایثارگران آذربایجان شرقی در این آیین گفت: رویکرد بنیاد شهید استان تقویت بنیان های علمی و فعالیت های پژوهشی است و امروز به حمدالله تفکر علمی برفضای سازمان حاکم است.

بهلول نعمتی افزود: با همین رویکرد درسال های اخیر کارهای خوبی درحوزه معاونت پژوهشی بنیاد صورت گرفته و هم اکنون شاهد ورود فزاینده ایثارگران و جانبازان در عرصه های علمی و پژوهشی هستیم.

وی با اشاره به نقش فعالان حوزه پژوهش و عوامل موثر درپیشبرد برنامه های علمی بنیاد گفت: همه موفقیت های حاصله دراین عرصه ناشی از همراهی خانواده های معظم شهدا، جانبازان و همسران فداکار شهدا و حاکمیت تفکر مدیریت علمی بربنیاد است.

وی گفت: امروز بنیاد شهید بر اساس تفکر ویافته های جدید علمی اداره می شود و ما دراین ارتباط از همه دیدگاه و پشنهادهای فعالان حوزه علم و دانش استقبال می کنیم.

نعمتی با بیان این مطلب که دشمن تلاش سازمان یافته اما ناکامی را برای مهار ارزش های اسلامی وانقلابی آغاز کرده است خواستار هوشیاری و تقویت بنیان های علمی و فکری جامعه شد.

مدیرکل بیناد شهید و امور ایثارگران استان تحریف عاشورا و ارائه دیدگاه های انحرافی درباره مهدویت را ازجمله تلاش سازمان یافته دشمن، علیه مبانی فکری و انقلابی کشورمان بیان کرد.

وی افزود: هر چقدر بتوانیم خودمان را به علوم و فنون جدید مجهز کنیم به همان اندازه آسیب پذیری انقلاب دربرابر تهاجم علمی دشمن را کمتر کرده ایم.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ثمره و دستاوردهای کارهای تحقیقاتی و علمی در توسعه فرهنگ ایثار و شهادت و رفع مشکلات روحی و فرهنگی ایثارگران را بسیار موثر توصیف کرد و گفت: نتایج و دستاوردهای فعالیت های پژوهشی و علمی به صورت عینی و عملی در قالب تشکیل کلاس های آموزشی و نشست های دوره ی و برگزاری ارودهای فرهنگی برای همه ایثارگران تبین و کاربردی می شود.

در این آیین از 10 پژوهشگر فعال حوزه ایثار و شهادت با اهدای لوح سپاس تقدیر شد.