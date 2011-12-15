سمینار مصرف بهینه و درمان با محصولات خونی در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این سمینار قبل از ظهر امروز با حضور جمعی از پزشکان، پیرا پزشکان و متخصصان در سالن همایشهای دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد و شرکت کنندگان در آن با دستاوردهای سازمان انتقال خون در یکسال گذشته و روشهای نوین طب انتقال خون آشنا شدند.
بر اساس این گزارش تمامی پزشکان، پیراپزشکان و مسئولان آزمایشگاه شرکت کننده در این سمینار گواهی شرکت در این سمینار را دریافت میکنند که این موضوع به عنوان سه امتیاز بازآموزی در پرونده آنها به ثبت میرسد.
سلامت خون و راه اندازی بانک خون بند ناف، کاربرد بالینی سلولهای بنیادی در بیماریهای خونی، نحوه مصرف خون و فراوردههای خونی و عوارض بالینی ناشی از انتقال خون و فراوردههای آن، سیستم مراقبت از خون یا هموویژیلانس، آینده و افقهای جدید در سلول درمانی و اخلاق پزشکی از جمله موضوعات این سمینار بود.
دکتر جمالی مشاور مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران و دکتر بلالی عضو هیئت علمی سازمان انتقال خون ایران از جمله سخنرانان این سمینار بودند.
یاد آور میشود: در این مراسم از سه تن از پزشکان به عنوان حامیان سازمان انتقال خون در مصرف بهینه خون و فراوردههای خونی، دو پزشک صاحب پژوهش برتر، در عرصه انتقال خون، پنج پزشک اهدا کننده مستمر خون و بانک خون نمونه سه بیمارستان تجلیل شد.
نظر شما