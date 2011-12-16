مرحله دوم طرح گسترش خدمات بیمه درمان در مناطق محروم اجرایی می شود

علی آرمیده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ارائه خدمات قابل واگذاری بیمه خدمات درمانی از طریق دفاتر پیشخوان به منظور دسترسی آسان بیمه شدگان به این خدمات همچنین کاهش هزینه های جانبی برای آنان است، اظهار داشت: در همین راستا خراسان شمالی در مقایسه با سایر استانها در واگذاری این خدمات به دفاتر پیشخوان در جایگاههای نخست کشوری قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: در مرحله نخست این واگذاریها، ارائه 16 هزار و 91 خدمت در هر ماه شامل صدور اولیه دفترچه بیمه، تعویض و تمدید همچنین صدور المثنی برای دفترچه های بیمه شدگان در شهرهای بزرگ استان از جمله بجنورد، شیروان و اسفراین همچنین در سایر شهرها از جمله راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در دستور کار قرار گرفت و اجرایی شد.

وی در ادامه یادآور شد: با راه اندازی دفاتر پیشخوان در شهرهای صفی آباد و حصار و گرمخان و ارائه خدمات قابل واگذاری بیمه خدمات درمانی به آنان، مرحله نخست این واگذاریها تکمیل می شود و به پایان می رسد.

آرمیده افزود: مرحله دوم گسترش دسترسی آسان بیمه شدگان به خدمات بیمه درمانی از طریق دفاتر پیشخوان، در مناطق محروم استان از جمله اردوقان در شهرستان اسفراین، باش محله در شهرستان فاروج و گیفان در شهرستان بجنورد در دستور کار قرار می گیرد.

وی در خاتمه عنوان کرد: در صورتیکه تمامی دفاتر پیشخوان استان به یک مرکز واحد متصل شوند، مرحله سوم این واگذاریها در تمامی دفاتر پیشخوان استان اجرایی می شود.