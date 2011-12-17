تدوین برنامه راهبردی صنعت آذربایجان شرقی/ افق توسعه روشن است!

محمدعلی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با اتمام تدوین این برنامه راهبردی که تا ماه های آینده نهایی خواهد شد، می توان به تبیین ظرفیت ها و توانمندی های صنعت آذربایجان شرقی و اخذ تسهیلات ویژه برای استان در آینده امیدوار بود.

وی با بیان اینکه از مدت ها پیش احساس می شد که ساختار اصلی بخش رو به توسعه صنعت آذربایجان شرقی نیازمند تدوین یک برنامه راهبردی قوی و منسجم است، افزود: خلاء چنین برنامه ای در جایگاه خود تاثیر مهمی در عدم شکل گیری جریانات تولیدی و اشتغال زایی مطلوب و نیز ارتقای کیفیت و کمیت سودآوری واحدهای تولیدی داشت.

وی اظهار داشت: توسعه کیفی و کمی و پایدار بخش صنعت آذربایجان شرقی تاثیر مثبت و مهمی در تقلیل میزان بیکاری، افزایش توان اشتغال زایی نیروهای جویای کار و از همه مهمتر تقویت بیش از گذشته وضعیت معیشتی خانوارهای کم درآمد منطقه خواهد داشت و برنامه راهبردی صنعت استان به شکلی تنظیم شده که متضمن تحقق این اهداف باشد.

عسگری با یادآوری اهمیت شکل گیری صحیح ساختارهای بنیادین و اولیه صنعت، این مهم را تنها از طریق تجزیه و تحلیل شاخص ها و داده های معتبر آماری و نیز با استناد به مباحث تخصصی کارشناسان میسر دانست و افزود: سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی در همین راستا و با بهره گیری از نقطه نظرات کارشناسی نخبگان دانشگاهی و متخصصان حوزه صنعت، برنامه راهبردی صنعت رو به توسعه این استان را تدوین می کند.

سرپرست سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی گفت: تدوین و به سرانجام رساندن این برنامه در آینده نزدیک می تواند با توجه به جایگاه بالای صنعتی آذربایجان شرقی الگوی مناسبی برای سایر استان های کشور باشد.

وی با اشاره ضرورت حرکت به سمت صنایع پیشرفته و نوین جهانی، اظهار داشت: در این برنامه راهبردی به موضوع مورد اشاره توجه شده است ضمن اینکه امید می رود برنامه راهبردی صنعت و معدن استان باعث شکوفایی هرچه قانونمندتر ظرفیت های بالقوه صنعت رو به توسعه آذربایجان شرقی نیز شود.

سرپرست سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی گفت: امروز فعالیت صنایع کوچک و بزرگ تولیدی در نقاط مختلف استان به عنوان یکی از شاخص ها و محورهای اساسی ثبات فرصت های شغلی و نیز رونق وضعیت معیشتی و اقتصادی ساکنین این خطه از میهن اسلامی قلمداد می شود.

عسگری همچنین تصریح کرد: مجموعه مستعد و باقابلیت صنعت رو به توسعه آذربایجان شرقی الزاماً در وضعیت فعلی، به شدت نیازمند مدیریت کاردان و آینده نگر اداری و اجــرایــی است تا رونــد برنامه های آتـی توسعه این بخش، همسو با نیازهای اصلی و خواسته های اولویت دار منطقه مورد تحقق قرار گیرد.

وی یادآور شد: در ترسیم افق های توسعه صنعت آذربایجان شرقی باید به موضوعاتی مانند تقویت تشکیلات اداری و مدیریتی مجموعه اهمیت ویژه ای قائل شد تا بخش صنعت آذربایجان شرقی بیش از گذشته اعتبار حقیقی و جایگاه شایسته خود را احیا کند که همین امر نیز مورد توجه تدوین کنندگان برنامه راهبردی صنعت استان قرار گرفته است.

عسگری تصریح کرد: بدون تردید اهتمام مسئولان در تدوین برنامه راهبردی صنعت آذربایجان شرقی، افق های روشنی برای پویایی اقتصاد و حیات پایدارصنعت رو به توسعه استان ترسیم می کند که می تواند اتفاق بسیار مبارکی محسوب شود.