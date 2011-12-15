فرهاد پورغلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار تیمهای فوتبال ملوان بندرانزلی و تراکتورسازی تبریز از هفته هفدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور گفت: مطمئنم که مانند دیدارهای گذشته دو تیم ملوان و تراکتورسازی بازی روز جمعه ما نیز پرهیجان، زیبا و تماشاگرپسند خواهد شد.

وی در ادامه افزود: تراکتورسازی تیمی است که تهاجمی بازی می‌کند و این در حالی است که ما نیز در خانه به دنبال کسب سه امتیاز دیدار با این تیم هستیم، بنابراین یک بازی هجومی را در دستور کار تیم قرار خواهیم داد. همین مسئله باعث می‌شود دو تیم ملوان و تراکتورسازی یک بازی زیبا را به نمایش بگذارند.

پورغلامی با ابراز امیدواری از اینکه ملوانان در مصاف با تراکتورسازی تبریز خاطره برد فصل گذشته مقابل این تیم را تکرار کنند، اظهار داشت: بازی سختی را مقابل تراکتورسازی پیش رو خواهیم داشت اما بازیکنانم از انگیزه بالایی برای کسب سه امتیاز این بازی برخوردارند.

وی به تمجید از تیم تراکتورسازی پرداخت و گفت: تراکتورسازی تیمی بسیارخوب با یک مربی باهوش است که کارنامه مربیگری او این حرف مرا تایید می‌کند. تراکتورسازی در بازیهای خارج از خانه خود عملکرد بهتری نسبت به دیدارهای خانگی داشته است که این نشان می دهد که کار آسانی مقابل این تیم نخواهیم داشت.

سرمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی با تاکید براینکه شاگردانش در مصاف با تراکتورسازی تمرکز خود را از دست نخواهند داد، گفت: متاسفانه ما در بازی با تراکتورسازی علی جراح‌کار، محمد حیدری و رامین خسروی را به دلیل مصدومیت و همچنین محسن مسلمان را به دلیل سه اخطاره بودن در اختیار نخواهیم داشت.

دیدار تیمهای ملوان بندرانزلی و تراکتورسازی تبریز در چارچوب هفته هفدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از ساعت 15 فردا جمعه در ورزشگاه تختی بندرانزلی برگزار خواهد شد.