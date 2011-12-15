المپیاد رباتیک مسیر شایسته ای برای دستیابی به فناوری جدید است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد ناطق نوری ظهر پنجشنبه در بازدید از این المپیاد علمی دانشجویی کشور با اشاره به پیشرفت علمی و فناوری در کشور افزود: این المپیادها می تواند نردبان خوبی برای دستیابی به فناوری جدید باشد و در جهت پیشرفت علوم جدید پژوهشی گامهای مهمی برداشته شود.

ناطق نوری با اشاره به توانمندی خارق العاده ایران که سبب شگفتی جهانیان شد، گفت: جوانان متفکر این کشور در اقدامی توانستند یکی از مجهزترین هواپیمای جاسوسی آمریکا را در خاک ایران اسلامی به کنترل درآورند و در اقدام نوین دیگری همزمان با آن در دریای مازندران بزرگترین مخازن گازی کشور کشف شد.

وی اضافه کرد: کشف این میدان گازی مهم بوده ولی بررسی ابزار آلات و ادوات طراحی شده در این امر بسیار مهم تر بوده که توسط جوانان این مرز و بوم با دانش فنی بومی و تخصص مهندسان کسب شده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه المپیادها میدانی برای فعال کردن نیروهای نخبه جوان کشور است، یادآور شد: تصور بنده این است که هر چه این المپیادها افزایش یابد سبب متمرکز شدن دانشجویان از تمام استانها شده تا در مقابل یکدیگر به تبادل اطلاعات بپردازند و می توانند با هم جمع بندی بهتری داشته باشند.

وی ادامه داد: در این رقابتهای علمی هر فردی به اندازه استعداد، ذوق و سلیقه شخصی می تواند برداشت خوبی از لحاظ علمی داشته تا با الگوگیری و الگوپذیری بتوانند داشته های ربات کشورمان را به جهانیان ارائه دهند.

ناطق نوری با اشاره به اینکه زمانی نیاز داشتیم خود فکر کنیم، خودمان باشیم و برای خودمان تصمیم بگیریم افزود: بعد از جنگ هشت ساله تحمیلی که دستاوردهای بزرگی برای کشورمان در دنیا داشت، در درجه نخست خود را از زیر یوق استعمار و استثمار فرهنگی، اجتماعی و سیاسی درامده و بر روی پای خود ایستادیم.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه امروزه به غنای فکری و فرهنگی رسیدیم گفت: باید نسل جوان متفکر جامعه ما در مسیری گام بردارند که مقام معظم رهبری در چشم انداز 20 ساله کشور به آن تاکید دارند.

وی یادآور شد: با تلاش و کوشش جوانان می توانیم دست به کارهای علمی بی نظیری در دنیا بزنیم البته اگر بزرگترها بگذاریم جوانانی که پای کار آمدند کار خود را انجام دهند.